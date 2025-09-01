СБУ сообщила о заочном подозрении рамзану кадырову
Киев • УНН
СБУ сообщила о заочном подозрении главе Чечни кадырову. Он приказал использовать украинских пленных как "живой щит" и расстреливать украинских военных.
Служба безопасности Украины сообщила о заочном подозрении главе чеченской республики рф рамзану кадырову, который приказал использовать украинских пленных как "живой щит" для рашистов, передает УНН со ссылкой на СБУ.
Детали
Служба безопасности собрала новые доказательства военных преступлений главы чеченской республики рф рамзана кадырова, который причастен к жестокому обращению с украинскими военнопленными.
По материалам дела, во время выступления перед российскими пропагандистами фигурант заявил, что дал указание своим "подчиненным" не брать в плен украинских военных, а расстреливать их на поле боя.
Как установило расследование, распоряжение кадырова было "адресовано" командирам чеченских боевиков, воюющих в рядах оккупационных группировок рф против Украины.
Также он распорядился отправить украинских пленных, которых удерживают на территории Чечни, на крыши военных объектов в Грозном.
Таким образом кадыров предлагал использовать заключенных комбатантов как "живой щит" против дроновых атак со стороны Сил обороны.
Такие заявления фигуранта являются нарушением законов и обычаев войны, применяемых в вооруженных конфликтах в соответствии с нормами Римского статута Международного уголовного суда.
На основании новых доказательств следователи Службы безопасности заочно сообщили Кадырову о подозрении по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления).
Семья кадырова получила рекордное количество наград после вторжения в Украину08.08.25, 19:08 • 22688 просмотров
Напомним
В августе 2022 года следствие СБУ квалифицировало действия фигуранта как подготовку и ведение агрессивной войны, ее оправдание и посягательство на территориальную целостность Украины.
Продолжаются комплексные мероприятия, чтобы привлечь фигуранта к ответственности за преступления против нашего государства и его граждан.
Расследование проводилось при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора.