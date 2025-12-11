Обвинительный акт в отношении Кадырова направлен в суд - Офис Генпрокурора

Обвинительный акт в отношении главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова направлен в суд, передает УНН со ссылкой на Офис Генпрокурора.

Детали

В ходе расследования установлено, что Кадыров организовал вторжение подконтрольных подразделений национальной гвардии рф, министерства внутренних дел рф по Чеченской Республике, министерства обороны рф на территорию Украины для ведения агрессивной войны и захвата украинских территорий.

По его указаниям подчиненные формирования захватывали населенные пункты, жестоко обращались с мирными жителями и нарушали законы и обычаи войны, добавили в Офисе Генпрокурора.

Также установлено, что обвиняемый, имея полную политическую и административную власть в Чеченской Республике, с целью продолжения агрессивной войны против Украины организовывал создание новых военных подразделений, их укомплектование, подготовку и финансирование.

На собственном Telegram-канале Кадыров неоднократно оправдывал и глорифицировал вооруженную агрессию рф, временную оккупацию украинских территорий и военнослужащих, причастных к этим преступлениям.

кадыров обещает "жесткий ответ" Украине после атаки дрона на грозный

Кроме этого, после удара Сил обороны Украины 29 октября 2024 года по военному объекту в г. Гудермес, обвиняемый в нарушение норм международного гуманитарного права приказал не брать украинских военнослужащих в плен - по мотивам мести и с целью запугивания армии Украины.

Также установлено, что с октября 2022 года по май 2025 года обвиняемый, осознавая риски ударов Вооруженных Сил Украины по военным объектам в Чеченской Республике, организовал содержание по меньшей мере 200 украинских военнопленных в местах дислокации силовых подразделений рф. Это было сделано с целью использования пленных как "живого щита" для прикрытия военных объектов от атак. Такие действия в соответствии с Римским статутом МУС являются военным преступлением.

Его действия квалифицированы по ч. 3 ст. 110, ч. 3 ст. 436-2, ч. 2 ст. 437, ч. 1 ст. 438 УК Украины (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины; оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии рф против Украины, глорификация ее участников; преступление агрессии; военные преступления), резюмировали в Офисе Генпрокурора.

СБУ сообщила о заочном подозрении рамзану кадырову