Сын главы Чечни Адам Кадыров в реанимации после ДТП в Грозном - СМИ

$43.180.08
50.320.20
ukenru
18:27 • 826 просмотра
Есть информация от разведки, что россияне готовятся к новым массированным ударам - Зеленский
18:20 • 1626 просмотра
Команды Украины и США завтра проведут переговоры в Майами: что на повестке дня
Эксклюзив
17:23 • 7068 просмотра
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
13:20 • 13077 просмотра
Зеленский анонсировал встречи украинской делегации с представителями США
16 января, 12:36 • 30297 просмотра
Суд назначил Тимошенко залог в более 33 млн грн
16 января, 12:29 • 28602 просмотра
ЕС разрабатывает новую двухуровневую систему для ускорения вступления Украины, но план пугает европейские столицы - FT
16 января, 11:02 • 26341 просмотра
Экономика Украины выросла на 2,2% в 2025 году, несмотря на атаки рф и сложную логистику - Минэкономики
16 января, 10:01 • 25081 просмотра
Зимние каникулы в Киеве продлены до 1 февраля, в других регионах по решению ТЭБ - Минобразования
16 января, 08:50 • 23989 просмотра
Украина имеет запасы топлива на 20+ дней, импорт продолжается, запасы газа также есть - министр
Эксклюзив
16 января, 08:00 • 33494 просмотра
Как узнать, находится ли человек в "розыске" ТЦК: ответ адвокатаPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Из-за новых атак рф обесточены две области, Киев и две области с ограничениями, в ряде регионов аварийные отключения - Минэнерго16 января, 09:52 • 7306 просмотра
ТЦК не имеют права принудительно задерживать граждан - постановление суда16 января, 09:54 • 30446 просмотра
Шмыгаль заявил, что работает в куртке в своем кабинете из-за холода16 января, 10:34 • 17242 просмотра
Украину накроет азиатский антициклон, местами со снегом и штормами: прогноз погоды на 17-18 января16 января, 12:42 • 11865 просмотра
Украина и США расходятся во мнениях по мирному соглашению - Зеленский14:04 • 10350 просмотра
публикации
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
Эксклюзив
17:23 • 7076 просмотра
Шоу в ВАКС: шутки, критика, эмоции и залог для ТимошенкоPhoto16:00 • 6538 просмотра
Красный цвет, запреты и мифическое чудовище: что на самом деле означает Китайский Новый год, как и когда его праздновать15 января, 18:00 • 44673 просмотра
Дочь пациента, умершего в Odrex, назвала давлением на СМИ и попыткой стереть память иск скандальной клиники к УНН15 января, 10:29 • 76229 просмотра
Преступление против государства. СБУ должна проверить решение экс-замглавы Госавиаслужбы Зелинского
Эксклюзив
15 января, 08:19 • 94394 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Юлия Тимошенко
Петр Павел
Денис Шмыгаль
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Германия
Италия
Реклама
УНН Lite
Шмыгаль заявил, что работает в куртке в своем кабинете из-за холода16 января, 10:34 • 17275 просмотра
Pinterest представил палитру трендовых цветов 2026 годаPhoto15 января, 16:22 • 23547 просмотра
X Маска запретит ИИ Grok раздевать до бикини фото реальных людей15 января, 07:20 • 35243 просмотра
Paramount подала в суд на Warner Bros. из-за сделки с Netflix13 января, 15:09 • 56072 просмотра
Хайди Клум заметили топлес во время отдыха на Сен-Бартелеми с Томом КаулитцемPhoto12 января, 00:45 • 89633 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
MIM-104 Patriot
ТикТок

Сын главы Чечни Адам Кадыров в реанимации после ДТП в Грозном - СМИ

Киев • УНН

 • 158 просмотра

Адама Кадырова, сына главы Чечни, доставили в новую республиканскую больницу в Грозном после ДТП. Он находится в тяжелом состоянии в реанимации, дороги к больнице перекрыты.

Сын главы Чечни Адам Кадыров в реанимации после ДТП в Грозном - СМИ

Сын главы Чечни Адам Кадыров доставлен в новую республиканскую больницу в Грозном после ДТП, он находится в тяжелом состоянии. Об этом "Кавказ.Реалии" сообщили два источника, передает УНН.

"Дороги к больнице закрыты, потому что туда доставили Адама, он в реанимации без сознания находится, как говорят. Что с сыном Кадырова мы не знаем точно", – рассказал один из собеседников СМИ в Грозном. Другой собеседник – представитель диаспоры – сообщил подобную информацию.

кадыров появился на публике с тростью после сообщений о его госпитализации04.01.26, 15:58 • 30693 просмотра

Добавим

По данным движения NIYSO, кортеж Адама Кадырова "передвигался на большой скорости, машина за машиной, когда внезапно встретил препятствие": "В результате машины начали влетать одна в другую, поэтому к нам поступает информация, что пострадавших немало, но именно из-за Адама такой переполох".

Обвинительный акт в отношении Кадырова направлен в суд - Офис Генпрокурора11.12.25, 14:16 • 3957 просмотров

Представитель движения рассказал СМИ, что к ним информация поступила из разных источников, но точно говорить о состоянии сына главы Чечни они пока не могут.

Свадьбу Адама Кадырова посетили два вице-премьера РФ и ряд топовых политиков30.06.25, 21:14 • 5700 просмотров

Антонина Туманова

Криминал и ЧПНовости Мира
Дорожно-транспортное происшествие
Радио Свобода