Сын главы Чечни Адам Кадыров в реанимации после ДТП в Грозном - СМИ

Сын главы Чечни Адам Кадыров доставлен в новую республиканскую больницу в Грозном после ДТП, он находится в тяжелом состоянии. Об этом "Кавказ.Реалии" сообщили два источника, передает УНН.

"Дороги к больнице закрыты, потому что туда доставили Адама, он в реанимации без сознания находится, как говорят. Что с сыном Кадырова мы не знаем точно", – рассказал один из собеседников СМИ в Грозном. Другой собеседник – представитель диаспоры – сообщил подобную информацию.

кадыров появился на публике с тростью после сообщений о его госпитализации

Добавим

По данным движения NIYSO, кортеж Адама Кадырова "передвигался на большой скорости, машина за машиной, когда внезапно встретил препятствие": "В результате машины начали влетать одна в другую, поэтому к нам поступает информация, что пострадавших немало, но именно из-за Адама такой переполох".

Обвинительный акт в отношении Кадырова направлен в суд - Офис Генпрокурора

Представитель движения рассказал СМИ, что к ним информация поступила из разных источников, но точно говорить о состоянии сына главы Чечни они пока не могут.

Свадьбу Адама Кадырова посетили два вице-премьера РФ и ряд топовых политиков