18:27 • 5106 перегляди
Маємо інформацію від розвідки, що росіяни готуються до нових масованих ударів - Зеленський
18:20 • 9174 перегляди
Команди України та США завтра проведуть переговори у Маямі: що на порядку денному
Ексклюзив
17:23 • 13177 перегляди
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
16 січня, 13:20 • 15490 перегляди
Зеленський анонсував зустрічі української делегації з представниками США
16 січня, 12:36 • 32903 перегляди
Суд призначив Тимошенко заставу у понад 33 млн грн
16 січня, 12:29 • 30212 перегляди
ЄС розробляє нову дворівневу систему для пришвидшення вступу України, але план лякає європейські столиці - FT
16 січня, 11:02 • 27072 перегляди
Економіка України зросла на 2,2% у 2025 році попри атаки рф та складну логістику - Мінекономіки
16 січня, 10:01 • 25447 перегляди
Зимові канікули в Києві продовжують до 1 лютого, в інших регіонах за рішенням ТЕБ - Міносвіти
16 січня, 08:50 • 24434 перегляди
Україна має запаси пального на 20+ днів, імпорт триває, запаси газу також є - міністр
Ексклюзив
16 січня, 08:00 • 34550 перегляди
Як дізнатися, чи перебуває людина в “розшуку” ТЦК: відповідь адвокатаPhoto
Сина кадирова терміново транспортували до московської лікарні після ДТП - роЗМІ

Київ • УНН

 • 38 перегляди

Сина глави Чечні рамзана кадирова, адама, транспортували до московської лікарні після ДТП у Грозному. Офіційних коментарів від влади республіки не надходило.

Сина кадирова терміново транспортували до московської лікарні після ДТП - роЗМІ

Сина глави Чечні рамзана кадирова - адама - транспортували до московської лікарні після повідомлень про ДТП. Про це повідомляють росЗМІ, передає УНН.

Деталі

Потерпілого в аварії в Грозному сина глави Чечні рамзана кадирова - адама - терміново транспортували до московської лікарні

- повідомляють росЗМІ.

Влада республіки інцидент офіційно не коментувала, але у провладних пабліках опублікували лише спростування загибелі бійця UFC Хамзата Чимаєва.

Стверджується, що 31-річний спортсмен нібито перебуває в Дубаї.

Кавказ.Реалії стверджує, що син кадирова не впорався з керуванням авто: його транспортують до москви.

Автомобіль рухався першим у кортежі на дуже високій швидкості, за кермом був сам 18-річний син глави Чечні. Машина зірвалася з траєкторії та врізалася в огорожу.

Нагадаємо

Сина глави Чечні Адама Кадиров доставлено до нової республіканської лікарні в Грозному після ДТП, він перебуває у важкому стані.

Павло Башинський

Новини Світу
російська пропаганда
Дорожньо-транспортна пригода
Дубай