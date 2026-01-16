Сина кадирова терміново транспортували до московської лікарні після ДТП - роЗМІ
Київ • УНН
Сина глави Чечні рамзана кадирова, адама, транспортували до московської лікарні після ДТП у Грозному. Офіційних коментарів від влади республіки не надходило.
Сина глави Чечні рамзана кадирова - адама - транспортували до московської лікарні після повідомлень про ДТП. Про це повідомляють росЗМІ, передає УНН.
Деталі
Потерпілого в аварії в Грозному сина глави Чечні рамзана кадирова - адама - терміново транспортували до московської лікарні
Влада республіки інцидент офіційно не коментувала, але у провладних пабліках опублікували лише спростування загибелі бійця UFC Хамзата Чимаєва.
Стверджується, що 31-річний спортсмен нібито перебуває в Дубаї.
Кавказ.Реалії стверджує, що син кадирова не впорався з керуванням авто: його транспортують до москви.
Автомобіль рухався першим у кортежі на дуже високій швидкості, за кермом був сам 18-річний син глави Чечні. Машина зірвалася з траєкторії та врізалася в огорожу.
Нагадаємо
Сина глави Чечні Адама Кадиров доставлено до нової республіканської лікарні в Грозному після ДТП, він перебуває у важкому стані.