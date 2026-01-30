Airbus розпочинає продаж подовженої версії літака A220

Компанія Airbus офіційно дала старт маркетинговій кампанії для нової, більшої модифікації свого вузькофюзеляжного літака A220, відомої під робочою назвою A220-500. Про це повідомляють джерела Reuters, зазначаючи, що європейський авіагігант уже розпочав переговори з ключовими авіакомпаніями щодо потенційних замовлень на модель, яка має стати прямим конкурентом Boeing 737 MAX 8. Про це пише УНН.

Деталі

Нова версія літака, яку авіакомпанії та аналітики чекали роками, зможе вмістити від 160 до 170 пасажирів. Це заповнює прогалину між існуючим A220-300 та більшим сімейством A320neo. Завдяки використанню сучасних композитних матеріалів та ефективних двигунів, A220–500 обіцяє значно менше споживання пального та нижчі експлуатаційні витрати порівняно з аналогами конкурентів.

Airbus робить ставку на цей літак як на майбутній стандарт для маршрутів середньої дальності. Це логічний крок для розширення найсучаснішої лінійки компанії – коментують експерти галузі.

Очікується, що першими замовниками можуть стати великі європейські та американські перевізники, які прагнуть оновити свій флот більш екологічними літаками.

Виклики ланцюга постачання та терміни

Попри старт продажів, Airbus стикається з серйозними викликами у ланцюгах постачання, що може вплинути на терміни виробництва. Компанія має збалансувати нарощування випуску існуючих моделей A320 та підготовку нових потужностей для A220-500. Офіційне оголошення про запуск виробництва може відбутися на одному з найближчих великих авіасалонів у 2026 році, а перші поставки замовникам очікуються не раніше кінця десятиліття.

