Airbus начинает продажу удлиненной версии самолета A220

Компания Airbus официально дала старт маркетинговой кампании для новой, более крупной модификации своего узкофюзеляжного самолета A220, известной под рабочим названием A220-500. Об этом сообщают источники Reuters, отмечая, что европейский авиагигант уже начал переговоры с ключевыми авиакомпаниями относительно потенциальных заказов на модель, которая должна стать прямым конкурентом Boeing 737 MAX 8. Об этом пишет УНН.

Детали

Новая версия самолета, которую авиакомпании и аналитики ждали годами, сможет вместить от 160 до 170 пассажиров. Это заполняет пробел между существующим A220-300 и более крупным семейством A320neo. Благодаря использованию современных композитных материалов и эффективных двигателей, A220–500 обещает значительно меньшее потребление топлива и более низкие эксплуатационные расходы по сравнению с аналогами конкурентов.

Airbus делает ставку на этот самолет как на будущий стандарт для маршрутов средней дальности. Это логичный шаг для расширения самой современной линейки компании – комментируют эксперты отрасли.

Ожидается, что первыми заказчиками могут стать крупные европейские и американские перевозчики, которые стремятся обновить свой флот более экологичными самолетами.

Вызовы цепи поставок и сроки

Несмотря на старт продаж, Airbus сталкивается с серьезными вызовами в цепях поставок, что может повлиять на сроки производства. Компания должна сбалансировать наращивание выпуска существующих моделей A320 и подготовку новых мощностей для A220-500. Официальное объявление о запуске производства может состояться на одном из ближайших крупных авиасалонов в 2026 году, а первые поставки заказчикам ожидаются не ранее конца десятилетия.

