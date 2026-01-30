$42.770.19
Airbus начинает продажу удлиненной версии самолета A220

Киев • УНН

 • 1050 просмотра

Airbus начал маркетинговую кампанию для новой модификации самолета A220-500, которая будет вмещать 160-170 пассажиров. Эта модель станет конкурентом Boeing 737 MAX 8 и обещает меньшее потребление топлива.

Airbus начинает продажу удлиненной версии самолета A220

Компания Airbus официально дала старт маркетинговой кампании для новой, более крупной модификации своего узкофюзеляжного самолета A220, известной под рабочим названием A220-500. Об этом сообщают источники Reuters, отмечая, что европейский авиагигант уже начал переговоры с ключевыми авиакомпаниями относительно потенциальных заказов на модель, которая должна стать прямым конкурентом Boeing 737 MAX 8. Об этом пишет УНН.

Детали

Новая версия самолета, которую авиакомпании и аналитики ждали годами, сможет вместить от 160 до 170 пассажиров. Это заполняет пробел между существующим A220-300 и более крупным семейством A320neo. Благодаря использованию современных композитных материалов и эффективных двигателей, A220–500 обещает значительно меньшее потребление топлива и более низкие эксплуатационные расходы по сравнению с аналогами конкурентов.

Boeing 737 MAX 10 допущен ко второму этапу испытаний, несмотря на технические проблемы10.01.26, 05:17 • 4812 просмотров

Airbus делает ставку на этот самолет как на будущий стандарт для маршрутов средней дальности. Это логичный шаг для расширения самой современной линейки компании

– комментируют эксперты отрасли.

Ожидается, что первыми заказчиками могут стать крупные европейские и американские перевозчики, которые стремятся обновить свой флот более экологичными самолетами.

Вызовы цепи поставок и сроки

Несмотря на старт продаж, Airbus сталкивается с серьезными вызовами в цепях поставок, что может повлиять на сроки производства. Компания должна сбалансировать наращивание выпуска существующих моделей A320 и подготовку новых мощностей для A220-500. Официальное объявление о запуске производства может состояться на одном из ближайших крупных авиасалонов в 2026 году, а первые поставки заказчикам ожидаются не ранее конца десятилетия.

Airbus перевыполнил годовой план поставок самолетов в 2025 году03.01.26, 23:10 • 12747 просмотров

Степан Гафтко

