Boeing 737 MAX 10 допущен ко второму этапу испытаний, несмотря на технические проблемы
Федеральное управление гражданской авиации США разрешило Boeing 737 MAX 10 перейти ко второму этапу сертификационных летных испытаний. Однако ключевая проблема с системой размораживания двигателя остается нерешенной.
Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) разрешило крупнейшей модели семейства 737 MAX – версии MAX 10 – перейти ко второму этапу сертификационных летных испытаний. Это важный шаг для Boeing, поскольку программа сталкивается с многолетними задержками. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Несмотря на прогресс, ключевая проблема с системой размораживания двигателя до сих пор остается нерешенной. Этот дефект также тормозит сертификацию наименьшей модели MAX 7, которой FAA пока не предоставило разрешения на следующий этап тестирований.
Boeing критически важно вывести MAX 10 на рынок для конкуренции с Airbus A321neo. В портфеле заказов компании уже более 1200 самолетов этой модификации. В частности, на этой неделе авиакомпания Alaska Airlines заказала 105 единиц, рассчитывая на начало эксплуатации уже в этом году.
Экономическое значение и производство
Аналитики отрасли отмечают, что успех MAX 10 является решающим для финансовой стабильности Boeing.
В октябре FAA разрешило компании увеличить темпы производства 737 MAX с 38 до 42 самолетов в месяц.
Однако полноценный запуск линий на заводе в Эверетте невозможен до получения окончательного сертификата типа.
Второй этап испытаний будет фокусироваться на проверке авионики, силовых установок и конструктивных элементов. Официальные представители Boeing и FAA пока воздерживаются от комментариев относительно точных сроков завершения кампании.
