9 января, 20:32 • 7962 просмотра
США и Украина подпишут соглашение о реконструкции на 800 млрд долларов - The Telegraph
9 января, 15:56 • 17597 просмотра
В Раду поступили заявления об отставке Федорова и Шмыгаля
9 января, 14:55 • 23055 просмотра
Ограничения движения на ряде трасс отменены: актуальная ситуация на дорогах
9 января, 14:44 • 23416 просмотра
Украина предоставила право на добычу лития другу Трампа - NYT
9 января, 13:30 • 20276 просмотра
Инфляция за год замедлилась до 8%: на что выросли цены и что подешевелоPhoto
Эксклюзив
9 января, 13:30 • 19328 просмотра
Заработок на смерти: могли ли данные умерших пациентов Odrex становиться товаром?
9 января, 13:24 • 14042 просмотра
Следующее заседание "Рамштайн" состоится в феврале - Шмыгаль
Эксклюзив
9 января, 12:35 • 13231 просмотра
Слив воды из систем отопления жилых домов в Киеве: эксперт объяснил, почему это необходимо
9 января, 12:10 • 9558 просмотра
Если будет соответствующий сигнал: Сибига заявил, что украинская делегация готова прибыть в США для переговоров
9 января, 11:53 • 13188 просмотра
В СБУ показали обломки "Орешника", которым рф атаковала Львовскую областьPhotoVideo
Boeing 737 MAX 10 допущен ко второму этапу испытаний, несмотря на технические проблемы

Киев • УНН

 • 6 просмотра

Федеральное управление гражданской авиации США разрешило Boeing 737 MAX 10 перейти ко второму этапу сертификационных летных испытаний. Однако ключевая проблема с системой размораживания двигателя остается нерешенной.

Boeing 737 MAX 10 допущен ко второму этапу испытаний, несмотря на технические проблемы

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) разрешило крупнейшей модели семейства 737 MAX – версии MAX 10 – перейти ко второму этапу сертификационных летных испытаний. Это важный шаг для Boeing, поскольку программа сталкивается с многолетними задержками. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Несмотря на прогресс, ключевая проблема с системой размораживания двигателя до сих пор остается нерешенной. Этот дефект также тормозит сертификацию наименьшей модели MAX 7, которой FAA пока не предоставило разрешения на следующий этап тестирований.

Пентагон заключил контракт с Boeing на $8,6 млрд для поставки истребителей F-15 Израилю30.12.25, 02:52 • 8048 просмотров

Boeing критически важно вывести MAX 10 на рынок для конкуренции с Airbus A321neo. В портфеле заказов компании уже более 1200 самолетов этой модификации. В частности, на этой неделе авиакомпания Alaska Airlines заказала 105 единиц, рассчитывая на начало эксплуатации уже в этом году.

Экономическое значение и производство

Аналитики отрасли отмечают, что успех MAX 10 является решающим для финансовой стабильности Boeing.

В октябре FAA разрешило компании увеличить темпы производства 737 MAX с 38 до 42 самолетов в месяц.

Однако полноценный запуск линий на заводе в Эверетте невозможен до получения окончательного сертификата типа.

Второй этап испытаний будет фокусироваться на проверке авионики, силовых установок и конструктивных элементов. Официальные представители Boeing и FAA пока воздерживаются от комментариев относительно точных сроков завершения кампании. 

Airbus перевыполнил годовой план поставок самолетов в 2025 году03.01.26, 23:10 • 12633 просмотра

Степан Гафтко

