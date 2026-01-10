$42.990.27
Boeing 737 MAX 10 допущено до другого етапу випробувань попри технічні проблеми

Київ • УНН

 • 40 перегляди

Федеральне управління цивільної авіації США дозволило Boeing 737 MAX 10 перейти до другого етапу сертифікаційних льотних випробувань. Проте ключова проблема з системою розморожування двигуна залишається невирішеною.

Boeing 737 MAX 10 допущено до другого етапу випробувань попри технічні проблеми

Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) дозволило найбільшій моделі сімейства 737 MAX - версії MAX 10 - перейти до другого етапу сертифікаційних льотних випробувань. Це важливий крок для Boeing, оскільки програма стикається з багаторічними затримками. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Попри прогрес, ключова проблема з системою розморожування двигуна досі залишається невирішеною. Цей дефект також гальмує сертифікацію найменшої моделі MAX 7, якій FAA наразі не надало дозволу на наступний етап тестувань.

Пентагон уклав контракт з Boeing на $8,6 млрд для постачання винищувачів F-15 Ізраїлю30.12.25, 02:52 • 8048 переглядiв

Boeing критично важливо вивести MAX 10 на ринок для конкуренції з Airbus A321neo. У портфелі замовлень компанії вже понад 1200 літаків цієї модифікації. Зокрема, цього тижня авіакомпанія Alaska Airlines замовила 105 одиниць, розраховуючи на початок експлуатації вже цього року.

Економічне значення та виробництво

Аналітики галузі наголошують, що успіх MAX 10 є вирішальним для фінансової стабільності Boeing.

У жовтні FAA дозволило компанії збільшити темпи виробництва 737 MAX з 38 до 42 літаків на місяць.

Проте повноцінний запуск ліній на заводі в Еверетті неможливий до отримання остаточного сертифіката типу.

Другий етап випробувань фокусуватиметься на перевірці авіоніки, силових установок та конструктивних елементів. Офіційні представники Boeing та FAA наразі утримуються від коментарів щодо точних термінів завершення кампанії. 

Airbus перевищив річний план поставок літаків у 2025 році03.01.26, 23:10 • 12633 перегляди

Степан Гафтко

Технології
Техніка
Boeing 737 MAX
Федеральне авіаційне управління США
Boeing
Reuters