Війни в Україні та Ірані змусили Францію переглянути свої військові плани - Politico

Франція розпочала масштабну перебудову своєї оборонної стратегії, готуючись до потенційного конфлікту з росією вже до кінця цього десятиліття. За повідомленнями французьких військових, уроки війни в Україні та конфлікту на Близькому Сході ляжуть в основу оновленого закону про військове планування, який уряд представить 8 квітня. Одним із ключових напрямів стане розвиток дешевих засобів боротьби з дронами та посилення систем ППО. Про це повідомляє Politico, пише УНН.

Ми застосовуємо все, чого можемо навчитися з України, особливо щодо розвитку спроможностей — як у зв’язку з тим, що відбувається зараз на Близькому Сході, так і щодо можливих дій завтра на східному фланзі - заявив генерал Домінік Тардiф, заступник голови Повітряних сил Франції.

Франція не спостерігає здалеку, а отримує досвід в реальному часі. Французькі літаки та системи ППО наразі розгорнуті в таких країнах, як Об’єднані Арабські Емірати, щоб відбивати удари іранських дронів. Також французький солдат, який перебував у Іраку, загинув від удару іранського безпілотника на початку війни.

Високотехнологічні бойові дії в Україні, а тепер і на Близькому Сході, виявили прогалини у західних арсеналах. Збройні сили НАТО ще не повністю оснащені для ефективної боротьби з дешевими загрозами — ракети значно дорожчі, ніж безпілотники, які вони перехоплюють.

"Ми працюємо над низкою проєктів, щоб знизити витрати на знищення дронів Shahed", — пояснив Тардiф, маючи на увазі масово вироблені іранські безпілотники, які використовуються як росією в Україні, так і Тегераном у Перській затоці. Дешевші варіанти включають обстріл дронів з вертольотів Fennec, що вже тестували французькі військові, а також оснащення винищувачів Rafale менш дорогими керованими ракетами.

Париж також активно співпрацює з французькими компаніями Alta Ares та Harmattan AI над створенням дешевших перехоплювачів-дронів. Програма Alta Ares ще не повністю готова до експлуатації, але вже нарощує обсяги виробництва, а обладнання розташоване на Близькому Сході.

Минулого тижня прем’єр-міністр Себастьєн Лекорню повідомив, що кілька французьких компаній здатні виробляти тисячі перехоплювачів-дронів на місяць і незабаром буде відкрита нова фабрика. Також він оголосив, що Франція витратить 8,5 млрд євро на боєприпаси до 2030 року.

Перевага в повітрі

Дві війни також підкреслюють важливість встановлення переваги в повітрі — ключової доктрини ведення війни НАТО. США та Ізраїль досягли цього над Іраном, знищивши більшість його військово-повітряних сил і систем ППО, тоді як Росія не змогла досягти такого в Україні.

"Саме тому москва загрузла у війні виснаження", — зазначив Тардiф. Це також дозволило дронам стати домінуючим елементом війни.

Відсутність переваги в повітрі означає параліч наземних ударів. Лише 20% глибоких ударів росіян по Україні досягають цілі. Для порівняння, 100% ударів американців і ізраїльтян по Ірану влучають у ціль - підкреслив він.

Ізраїльські авіаудари, які знищили близько 80% наземних систем ППО Ірану, показали, що перевагу в повітрі можна досягти. Стратегія запобігання проникненню ворога в зону конфлікту та його маневрам "не є неминучою", заявив Тардiф. "Ми знаємо, як з цим впоратися, якщо маємо для цього ресурси".

Для цього французькі Повітряні сили розглядають ракети для придушення систем ППО противника, що дозволяє нейтралізувати загрозу для власних літаків. Виробник MBDA працює над програмою Stratus, яка включає такі можливості.

Це фундаментально і необхідно для переваги в повітрі, і саме так ми зможемо перейти від війни виснаження до війни вирішення - пояснив генерал.

Підготовка до "шоку" від росії

Середньостроковим пріоритетом Тардiфа є підготовка французьких Повітряних сил до "шоку", тобто можливої атаки росії на НАТО.

Не виключено, що росія випробує НАТО між 2028 та 2029 роками - зазначив генерал.

"Якщо виникне проблема на східному фланзі — враховуючи, що у Балтійських держав немає винищувальної авіації, а Румунія має обмежені можливості - пілоти Західної Європи, включно з нами, опиняться на передовій з першого дня", - додав він.

Франція також серйозно розглядає дешевші способи захисту своїх авіабаз, зважаючи на успіхи України у враженні російських авіабаз під час операції "Павутина" 2025 року.

Водночас Повітряні сили не відмовляться від високотехнологічної, дорогої зброї, щоб уникнути війни виснаження.

Ми прагнемо мати масу, щоб наситити оборону і прорвати лінії ворога, незважаючи на радари та системи ППО — але нам також потрібні вирішальні боєприпаси. Якщо у вас лише боєприпаси для виснаження, ви опиняєтеся в ситуації на кшталт України — заморожений конфлікт - пояснив генерал.

Французькі Повітряні сили також досліджують так звані "колаборативні бойові літаки" — дрони вагою 2–4 тонни з ШІ, які можуть діяти разом із пілотованими винищувачами. Одне з їхніх завдань — точніше виявляти та геолокувати загрози.

Тардiф зазначив, що Повітряні сили планують запит інформації через агенцію DGA, щоб оцінити пропозиції промисловості. На ринку колаборативних бойових літаків уже є Fury від Anduril та Valkyrie від Airbus-Kratos.

Тардіф підкреслив, що росія також швидко просувається в технологіях — поступово вдосконалює дрони типу Shahed, ракети та сенсори бойової авіації.

