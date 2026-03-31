$43.800.0450.310.17
ukenru
Рубрики
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+15°
2м/с
59%
742мм
Графіки відключень електроенергії
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Олександр Сирський
Володимир Зеленський
Кая Каллас
Михайло Федоров
Актуальні місця
Україна
Державний кордон України
Ізраїль
Іран
Село
Реклама
УНН Lite
Золотий унітаз виставили у Вашингтоні, висміюючи декор Трампа на тлі ремонту у Білому доміPhotoVideo11:59 • 11509 перегляди
Louis Vuitton створив їстівну сумку до Великодня з шоколаду вагою понад кілограмPhoto11:46 • 11009 перегляди
Євробачення запускає азійську версію - що відомоVideo31 березня, 06:33 • 44099 перегляди
"Аватар 4" вже на горизонті - дата прем’єри та повернення культових героїв30 березня, 16:42 • 35118 перегляди
Софі Тернер травмувалася - зйомки серіалу "Tomb Raider" зупинено на два тижні30 березня, 15:06 • 31808 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
El País
Шахед-136

Услід за Іспанією - Франція закрила небо для літаків, залучених для перевезення американської зброї для війни з Іраном

Київ • УНН

 • 630 перегляди

Франція вперше відмовила Ізраїлю у використанні повітряного простору для перевезення зброї. Дональд Трамп розкритикував це рішення у соцмережі Truth Social.

Франція не дозволила Ізраїлю використовувати свій повітряний простір для транспортування американської зброї, яка буде використана у війні проти Ірану, у вівторок з посиланням на західного дипломата та два джерела, знайомі з цим питанням, повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Джерела заявили, що відмова, яка сталася на вихідних, була першим випадком, коли Франція зробила це з початку конфлікту в Ірані.

Ні французьке президентство, ні міністерство закордонних справ не були одразу доступні для коментарів.

На повідомлення медіа вже відреагував президент США Дональд Трамп. 

"Країна Франція не дозволила літакам, що прямували до Ізраїлю та були завантажені військовими припасами, пролітати над французькою територією. Франція була вкрай некорисною щодо "іранського м'ясника", який був успішно усунений! США це запам'ятають!", - написав президент США Дональд Трамп у Truth Social.

Це сталося після того, як, як зазначає El Pais, Іспанія закрила свій повітряний простір для польотів, що беруть участь в операції "Епічна лють" (Epic Fury), розпочатій США та Ізраїлем проти Ірану. Вона "не лише забороняє використання авіабаз Рота (Кадіс) та Морон-де-ла-Фронтера (Севілья) винищувачами або літаками-заправниками, що залучені в атаці, але й відмовляє у своєму повітряному просторі американським літакам, розміщеним у третіх країнах, таких як Велика Британія чи Франція", згідно з військовими джерелами.

Юлія Шрамко

Світ
"Коаліція охочих"
Ізраїль
El País
Reuters
Дональд Трамп
Франція
Велика Британія
Іспанія
Сполучені Штати Америки
Іран