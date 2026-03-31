Услід за Іспанією - Франція закрила небо для літаків, залучених для перевезення американської зброї для війни з Іраном

Франція не дозволила Ізраїлю використовувати свій повітряний простір для транспортування американської зброї, яка буде використана у війні проти Ірану, у вівторок з посиланням на західного дипломата та два джерела, знайомі з цим питанням, повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Джерела заявили, що відмова, яка сталася на вихідних, була першим випадком, коли Франція зробила це з початку конфлікту в Ірані.

Ні французьке президентство, ні міністерство закордонних справ не були одразу доступні для коментарів.

На повідомлення медіа вже відреагував президент США Дональд Трамп.

"Країна Франція не дозволила літакам, що прямували до Ізраїлю та були завантажені військовими припасами, пролітати над французькою територією. Франція була вкрай некорисною щодо "іранського м'ясника", який був успішно усунений! США це запам'ятають!", - написав президент США Дональд Трамп у Truth Social.

Це сталося після того, як, як зазначає El Pais, Іспанія закрила свій повітряний простір для польотів, що беруть участь в операції "Епічна лють" (Epic Fury), розпочатій США та Ізраїлем проти Ірану. Вона "не лише забороняє використання авіабаз Рота (Кадіс) та Морон-де-ла-Фронтера (Севілья) винищувачами або літаками-заправниками, що залучені в атаці, але й відмовляє у своєму повітряному просторі американським літакам, розміщеним у третіх країнах, таких як Велика Британія чи Франція", згідно з військовими джерелами.

Білий дім заявив про згоду Іспанії на удари по Ірану, Мадрид це заперечує - Politico