Вслед за Испанией – Франция закрыла небо для самолетов, привлеченных для перевозки американского оружия для войны с Ираном

Франция не разрешила Израилю использовать свое воздушное пространство для транспортировки американского оружия, которое будет использовано в войне против Ирана, во вторник со ссылкой на западного дипломата и два источника, знакомых с этим вопросом, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Источники заявили, что отказ, произошедший на выходных, был первым случаем, когда Франция сделала это с начала конфликта в Иране.

Ни французское президентство, ни министерство иностранных дел не были сразу доступны для комментариев.

На сообщения медиа уже отреагировал президент США Дональд Трамп.

"Страна Франция не позволила самолетам, направлявшимся в Израиль и загруженным военными припасами, пролетать над французской территорией. Франция была крайне бесполезна в отношении "иранского мясника", который был успешно устранен! США это запомнят!", - написал президент США Дональд Трамп в Truth Social.

Это произошло после того, как, как отмечает El Pais, Испания закрыла свое воздушное пространство для полетов, участвующих в операции "Эпическая ярость" (Epic Fury), начатой США и Израилем против Ирана. Она "не только запрещает использование авиабаз Рота (Кадис) и Морон-де-ла-Фронтера (Севилья) истребителями или самолетами-заправщиками, задействованными в атаке, но и отказывает в своем воздушном пространстве американским самолетам, размещенным в третьих странах, таких как Великобритания или Франция", согласно военным источникам.

