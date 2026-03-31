Вслед за Испанией – Франция закрыла небо для самолетов, привлеченных для перевозки американского оружия для войны с Ираном

14:32 • 2210 просмотра
ЕС готовит новые правила для украинцев после 2027 года – защиту могут ограничить
Эксклюзив
12:52 • 8460 просмотра
В Офисе Генпрокурора подтвердили, что направили в Израиль запрос на экстрадицию Миндича
12:21 • 13523 просмотра
"Хороших новостей" нет: Каллас заявила об отсутствии пока решения по кредиту в €90 млрд для Украины
11:48 • 13630 просмотра
Средняя зарплата в Украине выросла на 1% за месяц: кто и где зарабатывает больше всегоPhoto
Эксклюзив
30 марта, 17:17 • 32765 просмотра
С 1 апреля может измениться схема поставок газа – хватит ли ресурса и что будет с тарифами
30 марта, 15:29 • 120126 просмотра
Митинги в США — возможно ли отстранить Трампа через импичмент
Эксклюзив
30 марта, 13:48 • 61656 просмотра
"Пять лет - оптимистичный сценарий" - эксперт о пути Украины в ЕС
Эксклюзив
30 марта, 12:43 • 62059 просмотра
Как не набрать вес после диеты: советы, которые действительно работают
30 марта, 10:47 • 60673 просмотра
ЕС одобрил программу на 1,5 млрд евро на развитие оборонной промышленности Европы и Украины
30 марта, 10:19 • 45035 просмотра
Кабмин одобрил пакет налоговых законопроектов в рамках обязательств перед МВФ. С посылками и цифровыми платформами - но пока без НДС для ФЛП
Популярные новости
Каллас и министры иностранных дел ЕС прибыли в Киев - первые заявленияPhotoVideo31 марта, 05:28 • 49869 просмотра
Евровидение запускает азиатскую версию - что известноVideo31 марта, 06:33 • 44739 просмотра
От мексиканского хлеба до финского пудинга - пасхальная выпечка в разных странах мираPhoto31 марта, 07:42 • 48998 просмотра
Нетаньяху пытается "усидеть на двух стульях" между рф и Ираном - Зеленский31 марта, 08:25 • 27659 просмотра
Главнокомандующий ВСУ назвал главную военную цель Украины на 2026 год09:10 • 26998 просмотра
публикации
Чем отличается Coca-Cola от Pepsi — состав, рецептура и «секретные» ингредиенты любимых напитковPhoto11:05 • 21154 просмотра
От мексиканского хлеба до финского пудинга - пасхальная выпечка в разных странах мираPhoto31 марта, 07:42 • 49087 просмотра
Митинги в США — возможно ли отстранить Трампа через импичмент30 марта, 15:29 • 120130 просмотра
В Украине с 1 апреля стартует нерестовый запрет – что изменится для рыбаковPhoto30 марта, 14:18 • 62674 просмотра
Как клиника Odrex теряет пациентов и деньги из-за публичных скандалов30 марта, 11:40 • 74832 просмотра
Вслед за Испанией – Франция закрыла небо для самолетов, привлеченных для перевозки американского оружия для войны с Ираном

Киев • УНН

 • 886 просмотра

Франция впервые отказала Израилю в использовании воздушного пространства для перевозки оружия. Дональд Трамп раскритиковал это решение в соцсети Truth Social.

Франция не разрешила Израилю использовать свое воздушное пространство для транспортировки американского оружия, которое будет использовано в войне против Ирана, во вторник со ссылкой на западного дипломата и два источника, знакомых с этим вопросом, сообщает Reuters, пишет УНН.

Источники заявили, что отказ, произошедший на выходных, был первым случаем, когда Франция сделала это с начала конфликта в Иране.

Ни французское президентство, ни министерство иностранных дел не были сразу доступны для комментариев.

На сообщения медиа уже отреагировал президент США Дональд Трамп.

"Страна Франция не позволила самолетам, направлявшимся в Израиль и загруженным военными припасами, пролетать над французской территорией. Франция была крайне бесполезна в отношении "иранского мясника", который был успешно устранен! США это запомнят!", - написал президент США Дональд Трамп в Truth Social.

Это произошло после того, как, как отмечает El Pais, Испания закрыла свое воздушное пространство для полетов, участвующих в операции "Эпическая ярость" (Epic Fury), начатой США и Израилем против Ирана. Она "не только запрещает использование авиабаз Рота (Кадис) и Морон-де-ла-Фронтера (Севилья) истребителями или самолетами-заправщиками, задействованными в атаке, но и отказывает в своем воздушном пространстве американским самолетам, размещенным в третьих странах, таких как Великобритания или Франция", согласно военным источникам.

Белый дом заявил о согласии Испании на удары по Ирану, Мадрид это отрицает - Politico05.03.26, 09:59 • 6553 просмотра

Юлия Шрамко

