$43.840.0450.490.12
ukenru
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+8°
0м/с
82%
741мм
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Музикант
Рон Десантіс
Джером Пауелл
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Білий дім
Франція
Реклама
УНН Lite
"Аватар 4" вже на горизонті - дата прем’єри та повернення культових героїв30 березня, 16:42 • 12829 перегляди
Софі Тернер травмувалася - зйомки серіалу "Tomb Raider" зупинено на два тижні30 березня, 15:06 • 13517 перегляди
Батько загиблого у Колумбайні розкритикував новий ромком з Паттінсоном і Зендаєю - у чому річ30 березня, 13:44 • 15153 перегляди
Ольга Фреймут показала кадри з дня народження своєї 91-річної бабусіVideo30 березня, 12:19 • 30596 перегляди
У HBO розкрили плани на спін-офи "Гри престолів"28 березня, 14:00 • 41338 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
The Guardian
Золото
Шахед-136

Франція перекинула ударні гелікоптери Tiger на Близький Схід для боротьби з дронами

Київ • УНН

 • 2182 перегляди

Французькі військові адаптували ударні гелікоптери Tiger для перехоплення безпілотників. Армія посилює вогневу потужність через нові повітряні загрози.

Франція перекинула ударні гелікоптери Tiger на Близький Схід для боротьби з дронами

Франція розгорнула ударні гелікоптери Tiger на Близькому Сході для протидії загрозам з боку безпілотників. Про це заявив начальник штабу французької армії генерал П’єр Шилл в інтерв’ю, опублікованому 30 березня, повідомляє Defence Blog, пише УНН.

Деталі

За словами Шилла, гелікоптери Tiger залучили до боротьби з дронами на тлі постійних загроз у регіоні, де дедалі частіше використовуються ударні безпілотники та інші дешеві повітряні платформи.

Tiger є ударним гелікоптером, який зазвичай застосовується для розвідки, вогневої підтримки, протитанкових місій і супроводу, однак французькі військові адаптували його і для перехоплення повільних низьколітних цілей, зокрема дронів.

Що це означає

Рішення Франції свідчить про те, що армії дедалі частіше змушені переобладнувати наявну техніку під нові загрози, пов’язані з масовим використанням безпілотників.

Шилл також зазначив, що серед пріоритетів французької армії на 2026 рік – посилення логістики та вогневої потужності на тлі змін у військовому плануванні після повномасштабного вторгнення росії в Україну.

Степан Гафтко

СвітТехнології
Техніка
Воєнний стан
Війна в Україні
Франція
Україна