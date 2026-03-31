Франція перекинула ударні гелікоптери Tiger на Близький Схід для боротьби з дронами

Франція розгорнула ударні гелікоптери Tiger на Близькому Сході для протидії загрозам з боку безпілотників. Про це заявив начальник штабу французької армії генерал П’єр Шилл в інтерв’ю, опублікованому 30 березня, повідомляє Defence Blog, пише УНН.

Деталі

За словами Шилла, гелікоптери Tiger залучили до боротьби з дронами на тлі постійних загроз у регіоні, де дедалі частіше використовуються ударні безпілотники та інші дешеві повітряні платформи.

Tiger є ударним гелікоптером, який зазвичай застосовується для розвідки, вогневої підтримки, протитанкових місій і супроводу, однак французькі військові адаптували його і для перехоплення повільних низьколітних цілей, зокрема дронів.

Що це означає

Рішення Франції свідчить про те, що армії дедалі частіше змушені переобладнувати наявну техніку під нові загрози, пов’язані з масовим використанням безпілотників.

Шилл також зазначив, що серед пріоритетів французької армії на 2026 рік – посилення логістики та вогневої потужності на тлі змін у військовому плануванні після повномасштабного вторгнення росії в Україну.

