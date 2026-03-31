Франція перекинула ударні гелікоптери Tiger на Близький Схід для боротьби з дронами
Київ • УНН
Французькі військові адаптували ударні гелікоптери Tiger для перехоплення безпілотників. Армія посилює вогневу потужність через нові повітряні загрози.
Франція розгорнула ударні гелікоптери Tiger на Близькому Сході для протидії загрозам з боку безпілотників. Про це заявив начальник штабу французької армії генерал П’єр Шилл в інтерв’ю, опублікованому 30 березня, повідомляє Defence Blog, пише УНН.
Деталі
За словами Шилла, гелікоптери Tiger залучили до боротьби з дронами на тлі постійних загроз у регіоні, де дедалі частіше використовуються ударні безпілотники та інші дешеві повітряні платформи.
Tiger є ударним гелікоптером, який зазвичай застосовується для розвідки, вогневої підтримки, протитанкових місій і супроводу, однак французькі військові адаптували його і для перехоплення повільних низьколітних цілей, зокрема дронів.
Що це означає
Рішення Франції свідчить про те, що армії дедалі частіше змушені переобладнувати наявну техніку під нові загрози, пов’язані з масовим використанням безпілотників.
Шилл також зазначив, що серед пріоритетів французької армії на 2026 рік – посилення логістики та вогневої потужності на тлі змін у військовому плануванні після повномасштабного вторгнення росії в Україну.
Країни G7 допоможуть розблокувати Ормузьку протоку, але є умова28.03.26, 00:32 • 14766 переглядiв