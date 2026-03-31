Франция перебросила ударные вертолеты Tiger на Ближний Восток для борьбы с дронами

Франция развернула ударные вертолеты Tiger на Ближнем Востоке для противодействия угрозам со стороны беспилотников. Об этом заявил начальник штаба французской армии генерал Пьер Шилл в интервью, опубликованном 30 марта, сообщает Defence Blog, пишет УНН.

Детали

По словам Шилла, вертолеты Tiger привлекли к борьбе с дронами на фоне постоянных угроз в регионе, где все чаще используются ударные беспилотники и другие дешевые воздушные платформы.

Tiger является ударным вертолетом, который обычно применяется для разведки, огневой поддержки, противотанковых миссий и сопровождения, однако французские военные адаптировали его и для перехвата медленных низколетящих целей, в частности дронов.

Что это значит

Решение Франции свидетельствует о том, что армии все чаще вынуждены переоборудовать имеющуюся технику под новые угрозы, связанные с массовым использованием беспилотников.

Шилл также отметил, что среди приоритетов французской армии на 2026 год – усиление логистики и огневой мощи на фоне изменений в военном планировании после полномасштабного вторжения россии в Украину.

