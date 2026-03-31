$43.840.0450.490.12
С 1 апреля может измениться схема поставок газа – хватит ли ресурса и что будет с тарифами
Митинги в США — возможно ли отстранить Трампа через импичмент
"Пять лет - оптимистичный сценарий" - эксперт о пути Украины в ЕС
Как не набрать вес после диеты: советы, которые действительно работают
ЕС одобрил программу на 1,5 млрд евро на развитие оборонной промышленности Европы и Украины
Кабмин одобрил пакет налоговых законопроектов в рамках обязательств перед МВФ. С посылками и цифровыми платформами - но пока без НДС для ФЛП
Зеленский заявил о готовности Украины к пасхальному перемирию
Politico узнало 5 способов для ЕС справиться с Венгрией, если Орбан снова победит
Богатые страны стремятся в ЕС - Politico узнало, могут ли подвинуть в очереди Украину
Зеленский прибыл в Иорданию и анонсировал важные встречи
Франция перебросила ударные вертолеты Tiger на Ближний Восток для борьбы с дронами

Киев • УНН

 • 3736 просмотра

Французские военные адаптировали ударные вертолеты Tiger для перехвата беспилотников. Армия усиливает огневую мощь из-за новых воздушных угроз.

Франция перебросила ударные вертолеты Tiger на Ближний Восток для борьбы с дронами

Франция развернула ударные вертолеты Tiger на Ближнем Востоке для противодействия угрозам со стороны беспилотников. Об этом заявил начальник штаба французской армии генерал Пьер Шилл в интервью, опубликованном 30 марта, сообщает Defence Blog, пишет УНН.

Детали

По словам Шилла, вертолеты Tiger привлекли к борьбе с дронами на фоне постоянных угроз в регионе, где все чаще используются ударные беспилотники и другие дешевые воздушные платформы.

Tiger является ударным вертолетом, который обычно применяется для разведки, огневой поддержки, противотанковых миссий и сопровождения, однако французские военные адаптировали его и для перехвата медленных низколетящих целей, в частности дронов.

Что это значит

Решение Франции свидетельствует о том, что армии все чаще вынуждены переоборудовать имеющуюся технику под новые угрозы, связанные с массовым использованием беспилотников.

Шилл также отметил, что среди приоритетов французской армии на 2026 год – усиление логистики и огневой мощи на фоне изменений в военном планировании после полномасштабного вторжения россии в Украину.

