Франция перебросила ударные вертолеты Tiger на Ближний Восток для борьбы с дронами
Киев • УНН
Французские военные адаптировали ударные вертолеты Tiger для перехвата беспилотников. Армия усиливает огневую мощь из-за новых воздушных угроз.
Франция развернула ударные вертолеты Tiger на Ближнем Востоке для противодействия угрозам со стороны беспилотников. Об этом заявил начальник штаба французской армии генерал Пьер Шилл в интервью, опубликованном 30 марта, сообщает Defence Blog, пишет УНН.
Детали
По словам Шилла, вертолеты Tiger привлекли к борьбе с дронами на фоне постоянных угроз в регионе, где все чаще используются ударные беспилотники и другие дешевые воздушные платформы.
Tiger является ударным вертолетом, который обычно применяется для разведки, огневой поддержки, противотанковых миссий и сопровождения, однако французские военные адаптировали его и для перехвата медленных низколетящих целей, в частности дронов.
Что это значит
Решение Франции свидетельствует о том, что армии все чаще вынуждены переоборудовать имеющуюся технику под новые угрозы, связанные с массовым использованием беспилотников.
Шилл также отметил, что среди приоритетов французской армии на 2026 год – усиление логистики и огневой мощи на фоне изменений в военном планировании после полномасштабного вторжения россии в Украину.
