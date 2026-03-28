Зеленский заявил, что договаривается о поставках дизеля во время визита на Ближний Восток
27 марта, 13:21 • 22346 просмотра
Почему Минздрав должен провести комплексную проверку медицины Одесской области
27 марта, 12:50 • 48718 просмотра
Как ЕС может "обойти" Орбана и разблокировать €90 млрд для Украины
27 марта, 11:09 • 30632 просмотра
Обыск у Поплавского: правоохранители расследуют растрату около 300 млн грн
27 марта, 10:01 • 50048 просмотра
"Наценка за флаг Украины". В "Украинской авиатранспортной ассоциации" рассказали об условиях работы украинских авиакомпаний за границей
27 марта, 08:55 • 28907 просмотра
Украина и Саудовская Аравия подписали соглашение об оборонном сотрудничестве - Зеленский сообщил детали
27 марта, 05:31 • 29210 просмотра
JULIK выпустил откровенную песню о любви и признался, ради кого готов отдать все
27 марта, 00:33 • 46945 просмотра
После проигрыша шведам сборная Украины пропустит уже четвертый Чемпионат мира подряд
26 марта, 18:28 • 50169 просмотра
Буданов надеется на проведение крупного обмена пленными на Пасху
26 марта, 18:12 • 44666 просмотра
Более 30 млрд долларов за месяц – война с Ираном обнажила кризис оборонной промышленности
Страны G7 помогут разблокировать Ормузский пролив, но есть условие

Киев • УНН

 • 128 просмотра

Министры G7 пообещали защищать судоходство после восстановления спокойствия в регионе. Решение приняли под давлением Трампа и угроз Рубио относительно Украины.

Страны G7 помогут разблокировать Ормузский пролив, но есть условие

Министры иностранных дел "Большой семерки" (G7) договорились участвовать в разблокировании Ормузского пролива, важнейшего маршрута для экспорта энергоносителей, но только после окончания войны США и Израиля с Ираном. Об этом сообщает Euronews, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что совместное обязательство глав МИД G7 прозвучало в ответ на усиление давления со стороны президента США Дональда Трампа на европейские страны, чтобы те помогли обеспечить безопасность водного пути, который Тегеран блокирует с начала военных действий.

В международном сообществе существует широкий консенсус относительно сохранения общего блага - свободы судоходства. С каждым днем ​​ситуация ухудшается из-за отсутствия судоходства из Персидского залива в другие страны. Не может быть и речи о том, чтобы жить в мире, где международные воды закрыты для судоходства, особенно в контексте конфликтов, которые не касаются стран, нуждающихся в продолжении этого судоходства

- заявил после окончания встречи министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

По его словам, международная миссия по сопровождению судов будет действовать "после восстановления спокойствия" и носить "строго оборонительный характер", в соответствии с международным правом.

Контекст

Трамп неоднократно обрушивался с критикой на европейские страны и страны НАТО за отказ организовать миссию по охране Ормуза, которая повлекла бы высокие риски для всех участников.

Перед тем как отправиться во Францию, госсекретарь США Марко Рубио намекнул, что из-за отказа Европы присоединиться к НАТО Белый дом может отказаться от усилий по прекращению полномасштабного вторжения России в Украину, что было воспринято как ответная угроза.

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Энергетика
Война в Украине
Израиль
G7
НАТО
Дональд Трамп
Франция
Соединённые Штаты
Украина
Иран