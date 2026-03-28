Страны G7 помогут разблокировать Ормузский пролив, но есть условие
Киев • УНН
Министры G7 пообещали защищать судоходство после восстановления спокойствия в регионе. Решение приняли под давлением Трампа и угроз Рубио относительно Украины.
Министры иностранных дел "Большой семерки" (G7) договорились участвовать в разблокировании Ормузского пролива, важнейшего маршрута для экспорта энергоносителей, но только после окончания войны США и Израиля с Ираном. Об этом сообщает Euronews, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что совместное обязательство глав МИД G7 прозвучало в ответ на усиление давления со стороны президента США Дональда Трампа на европейские страны, чтобы те помогли обеспечить безопасность водного пути, который Тегеран блокирует с начала военных действий.
В международном сообществе существует широкий консенсус относительно сохранения общего блага - свободы судоходства. С каждым днем ситуация ухудшается из-за отсутствия судоходства из Персидского залива в другие страны. Не может быть и речи о том, чтобы жить в мире, где международные воды закрыты для судоходства, особенно в контексте конфликтов, которые не касаются стран, нуждающихся в продолжении этого судоходства
По его словам, международная миссия по сопровождению судов будет действовать "после восстановления спокойствия" и носить "строго оборонительный характер", в соответствии с международным правом.
Контекст
Трамп неоднократно обрушивался с критикой на европейские страны и страны НАТО за отказ организовать миссию по охране Ормуза, которая повлекла бы высокие риски для всех участников.
Перед тем как отправиться во Францию, госсекретарь США Марко Рубио намекнул, что из-за отказа Европы присоединиться к НАТО Белый дом может отказаться от усилий по прекращению полномасштабного вторжения России в Украину, что было воспринято как ответная угроза.
