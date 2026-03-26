Ормузский пролив открыт для России, Китая, Индии - глава МИД Ирана

25 марта, 18:28 • 17213 просмотра
рф готовит на ближайшие месяцы операцию против систем водоснабжения, а Украина — рубежи защиты — Зеленский
Эксклюзив
25 марта, 16:27 • 43069 просмотра
Украина заходит в Африку – новый этап глобальной игры
25 марта, 13:57 • 70654 просмотра
"Укол для похудения" или риск для здоровья – почему в США массово судятся с производителями "Оземпик"
Эксклюзив
25 марта, 13:06 • 77197 просмотра
Кто должен контролировать использование городской земли и почему нарушения могут годами оставаться незамеченнымиPhoto
25 марта, 10:45 • 59549 просмотра
Поездка на выходные - интересные места в ОдессеPhoto
25 марта, 09:00 • 61800 просмотра
Украина празднует День СБУ - факты из истории национальной спецслужбы
Эксклюзив
24 марта, 18:26 • 76993 просмотра
Опекуны, приемные родители или ДБСТ: кто может ухаживать за детьми без родительской опеки
24 марта, 17:38 • 62384 просмотра
Во Львове мужчина вывесил флаг Украины на балконе квартиры, поврежденной «шахедом»
Эксклюзив
24 марта, 16:18 • 57781 просмотра
Пасхальная корзина дорожает второй год подряд: экономист объяснил причины
24 марта, 15:46 • 55962 просмотра
В Молдове вводят чрезвычайное положение в энергетике – что происходит в стране
Популярные новости
США начнут наземную операцию в Иране в ближайшее время - СМИ26 марта, 00:18 • 13704 просмотра
Игорь Строгий стал новым главой Высшего антикоррупционного суда26 марта, 00:53 • 8714 просмотра
Швеция станет соучредителем спецтрибунала для наказания руководства РФ26 марта, 01:39 • 11221 просмотра
Йельский университет: «Газпром» и «Роснефть» финансировали депортацию тысяч украинских детей в РФ26 марта, 02:14 • 15702 просмотра
Массированная атака дронов на москву и НПЗ под санкт-петербургом: первые подробности26 марта, 02:57 • 7188 просмотра
публикации
"Укол для похудения" или риск для здоровья – почему в США массово судятся с производителями "Оземпик"25 марта, 13:57 • 70655 просмотра
Кто должен контролировать использование городской земли и почему нарушения могут годами оставаться незамеченнымиPhoto
Эксклюзив
25 марта, 13:06 • 77198 просмотра
Благовещение Пресвятой Богородицы - что это за праздник, главные традиции и суеверияPhoto25 марта, 12:01 • 47829 просмотра
В тени конфликта интересов: конкурс на главу Гостаможслужбы подходит к концу, финальное решение за министром финансов25 марта, 11:24 • 52793 просмотра
Парламент вызвал главу Нацбанка Пышного по "делу Гороховского" - что от него хотят услышать25 марта, 11:09 • 53909 просмотра
УНН Lite
Сергей Притула впервые рассказал, где учится его сын и планирует ли связать жизнь с военной сферой25 марта, 12:24 • 27685 просмотра
Концерт BTS в Сеуле собрал 18,4 миллиона зрителей онлайн25 марта, 06:19 • 64243 просмотра
Новый роман Орландо Блума после расставания с Кэти Перри - с кем встречается актерPhoto24 марта, 18:35 • 40193 просмотра
Умерла Валери Перрин – актриса «Супермена» и «Ленни», номинантка на Оскар24 марта, 11:52 • 69343 просмотра
Звезда "Кухни" Екатерина Кузнецова публично поздравила звездного отца с днем рожденияPhoto23 марта, 21:52 • 69797 просмотра
Актуальное
Техника
Шахед-136
Фильм
Сериал
Социальная сеть

Ормузский пролив открыт для России, Китая, Индии - глава МИД Ирана

Киев • УНН

 • 192 просмотра

Аббас Арагчи подтвердил свободный проход для дружественных стран через стратегический пролив. ООН предостерегает об угрозе мировым поставкам газа и удобрений.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что Ормузский пролив открыт для России, Китая, Индии, о чем сообщил Press TV, пишет УНН.

Детали

Как пишет издание, что касается Ормузского пролива, который "Иран закрыл для врагов и их сообщников с момента начала агрессии в конце прошлого месяца", Арагчи заявил, что "этот стратегически важный водный путь остается открытым для дружественных стран".

"Некоторым странам, которые мы считаем своими друзьями, мы разрешили проход через Ормузский пролив. Мы разрешили проход Китаю, России, Индии, Ираку и Пакистану", - сказал Арагчи.

"У нас нет причин разрешать нашему врагу проходить через Ормузский пролив", - добавил он.

Тем временем Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что закрытие Ираном Ормузского пролива угрожает транспортировке не только нефти и газа, но и удобрений во время посевной кампании в мире.

"Длительное закрытие Ормузского пролива парализует движение нефти, газа и удобрений в критический момент глобального посевного сезона", - заявил Генсек ООН Гутерриш в заявлении в X.

Он сказал, что мирное население в регионе и за его пределами страдает, и что ООН пытается минимизировать последствия войны.

"И лучший способ минимизировать эти последствия очевиден: немедленно прекратить войну", - написал Гутерриш.

Около трети мировой морской торговли удобрениями, как отмечает NBC News, проходит через Ормузский пролив, о чем заявило 10 марта Управление ООН по торговле и развитию, предупреждая о сбоях, вызванных войной, которая началась 28 февраля с ударов США и Израиля.

Цены на газ также приводят к росту цен на удобрения, говорится в заявлении, и эти сбои вызывают опасения доступа для некоторых беднейших стран.

Иран заявил о контроле прохода через Ормузский пролив и выдвинул условия для судов25.03.26, 05:00 • 5944 просмотра

Юлия Шрамко

