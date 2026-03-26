Ормузский пролив открыт для России, Китая, Индии - глава МИД Ирана

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что Ормузский пролив открыт для России, Китая, Индии, о чем сообщил Press TV, пишет УНН.

Детали

Как пишет издание, что касается Ормузского пролива, который "Иран закрыл для врагов и их сообщников с момента начала агрессии в конце прошлого месяца", Арагчи заявил, что "этот стратегически важный водный путь остается открытым для дружественных стран".

"Некоторым странам, которые мы считаем своими друзьями, мы разрешили проход через Ормузский пролив. Мы разрешили проход Китаю, России, Индии, Ираку и Пакистану", - сказал Арагчи.

"У нас нет причин разрешать нашему врагу проходить через Ормузский пролив", - добавил он.

Тем временем Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что закрытие Ираном Ормузского пролива угрожает транспортировке не только нефти и газа, но и удобрений во время посевной кампании в мире.

"Длительное закрытие Ормузского пролива парализует движение нефти, газа и удобрений в критический момент глобального посевного сезона", - заявил Генсек ООН Гутерриш в заявлении в X.

Он сказал, что мирное население в регионе и за его пределами страдает, и что ООН пытается минимизировать последствия войны.

"И лучший способ минимизировать эти последствия очевиден: немедленно прекратить войну", - написал Гутерриш.

Около трети мировой морской торговли удобрениями, как отмечает NBC News, проходит через Ормузский пролив, о чем заявило 10 марта Управление ООН по торговле и развитию, предупреждая о сбоях, вызванных войной, которая началась 28 февраля с ударов США и Израиля.

Цены на газ также приводят к росту цен на удобрения, говорится в заявлении, и эти сбои вызывают опасения доступа для некоторых беднейших стран.

