Країни G7 допоможуть розблокувати Ормузьку протоку, але є умова
Київ • УНН
Міністри G7 пообіцяли захищати судноплавство після відновлення спокою в регіоні. Рішення ухвалили під тиском Трампа та погроз Рубіо щодо України.
Міністри закордонних справ "Групи семи" (G7) погодилися брати участь у розблокуванні Ормузької протоки, найважливішого маршруту для експорту енергоносіїв, але тільки після закінчення війни США та Ізраїлю з Іраном. Про це повідомляє Euronews, інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що спільне зобов'язання глав МЗС G7 прозвучало у відповідь на посилення тиску з боку президента США Дональда Трампа на європейські країни, щоб ті допомогли забезпечити безпеку водного шляху, який Тегеран блокує з початку воєнних дій.
У міжнародному співтоваристві існує широкий консенсус щодо збереження загального блага - свободи судноплавства. З кожним днем ситуація погіршується через відсутність судноплавства з Перської затоки в інші країни. Не може бути й мови про те, щоб жити у світі, де міжнародні води закриті для судноплавства, особливо в контексті конфліктів, які не стосуються країн, які потребують продовження цього судноплавства
За його словами, міжнародна місія із супроводу суден діятиме "після відновлення спокою" і носитиме "суворо оборонний характер", відповідно до міжнародного права.
Контекст
Трамп неодноразово обрушувався з критикою на європейські країни та країни НАТО за відмову організувати місію з охорони Ормузу, яка спричинила б високі ризики для всіх учасників.
Перед тим як вирушити до Франції, держсекретар США Марко Рубіо натякнув, що через відмову Європи приєднатися до НАТО Білий дім може відмовитися від зусиль щодо припинення повномасштабного вторгнення росії в Україну, що було сприйнято як загроза у відповідь.
