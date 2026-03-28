Країни G7 допоможуть розблокувати Ормузьку протоку, але є умова

19:46 • 9372 перегляди
Зеленський заявив, що домовляється про постачання дизеля під час візиту на Близький Схід
Ексклюзив
27 березня, 13:21 • 24220 перегляди
Чому МОЗ повинно провести комплексну перевірку медицини Одещини
Ексклюзив
27 березня, 12:50 • 50007 перегляди
Як ЄС може "обійти" Орбана й розблокувати €90 млрд для України
Ексклюзив
27 березня, 11:09 • 31662 перегляди
Обшук у Поплавського: правоохоронці розслідують розтрату близько 300 млн грн
Ексклюзив
27 березня, 10:01 • 51225 перегляди
"Націнка за прапор України". В "Українській авіатранспортній асоціації" розповіли про умови роботи українських авіакомпаній за кордоном
27 березня, 08:55 • 29222 перегляди
Україна та Саудівська Аравія підписали домовленість про оборонну співпрацю - Зеленський повідомив деталіPhoto
Ексклюзив
27 березня, 05:31 • 29417 перегляди
JULIK випустив відверту пісню про любов і зізнався, заради кого готовий віддати всеPhotoVideo
Ексклюзив
27 березня, 00:33 • 47030 перегляди
Після програшу шведам збірна України пропускатиме вже четвертий Чемпіонат світу поспільPhoto
26 березня, 18:28 • 50295 перегляди
Буданов сподівається на проведення великого обміну полоненими на ВеликденьVideo
Ексклюзив
26 березня, 18:12 • 44731 перегляди
Понад 30 млрд доларів за місяць - війна з Іраном оголила кризу оборонної промисловості
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Олексій Суханов розкрив, чи його серце зараз зайняте і як він ставиться до стосунків27 березня, 15:21 • 14828 перегляди
Куди піти в Києві на вихідні 28-29 березня дорослим та малимPhoto27 березня, 16:52 • 14192 перегляди
Брітні Спірс звинуватила ексохоронця у зламі iCloud - новий гучний скандал27 березня, 17:38 • 8898 перегляди
Гуманітарна катастрофа в окупованих Олешках - Лубінець звернувся до МКЧХ та російської сторони 18:32 • 7320 перегляди
Рецензії на фільми 2026 року: українські та світові прем’єриVideo21:23 • 5560 перегляди
Публікації
Рецензії на фільми 2026 року: українські та світові прем’єриVideo21:23 • 5592 перегляди
Куди піти в Києві на вихідні 28-29 березня дорослим та малимPhoto27 березня, 16:52 • 14200 перегляди
Як ЄС може "обійти" Орбана й розблокувати €90 млрд для України
Ексклюзив
27 березня, 12:50 • 50023 перегляди
"Націнка за прапор України". В "Українській авіатранспортній асоціації" розповіли про умови роботи українських авіакомпаній за кордоном
Ексклюзив
27 березня, 10:01 • 51241 перегляди
Коли закінчиться війна в Україні - думки експертів
Ексклюзив
26 березня, 15:16 • 81046 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Кір Стармер
Музикант
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Ізраїль
Франція
Реклама
УНН Lite
Брітні Спірс звинуватила ексохоронця у зламі iCloud - новий гучний скандал27 березня, 17:38 • 8910 перегляди
Олексій Суханов розкрив, чи його серце зараз зайняте і як він ставиться до стосунків27 березня, 15:21 • 14840 перегляди
Павло Зібров розкрив свій секрет густих вусів - рецепт від народного артиста України27 березня, 13:02 • 20610 перегляди
Різ Візерспун відзначила ювілей у колі родини - яскраві кадри зі святкуванняVideo27 березня, 11:30 • 25905 перегляди
Елтон Джон відсвяткував 79-річчя та отримав зворушливе привітання від чоловікаVideo26 березня, 15:55 • 31728 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Опалення
MIM-104 Patriot

Країни G7 допоможуть розблокувати Ормузьку протоку, але є умова

Київ • УНН

 • 1328 перегляди

Міністри G7 пообіцяли захищати судноплавство після відновлення спокою в регіоні. Рішення ухвалили під тиском Трампа та погроз Рубіо щодо України.

Міністри закордонних справ "Групи семи" (G7) погодилися брати участь у розблокуванні Ормузької протоки, найважливішого маршруту для експорту енергоносіїв, але тільки після закінчення війни США та Ізраїлю з Іраном. Про це повідомляє Euronews, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що спільне зобов'язання глав МЗС G7 прозвучало у відповідь на посилення тиску з боку президента США Дональда Трампа на європейські країни, щоб ті допомогли забезпечити безпеку водного шляху, який Тегеран блокує з початку воєнних дій.

У міжнародному співтоваристві існує широкий консенсус щодо збереження загального блага - свободи судноплавства. З кожним днем ​​ситуація погіршується через відсутність судноплавства з Перської затоки в інші країни. Не може бути й мови про те, щоб жити у світі, де міжнародні води закриті для судноплавства, особливо в контексті конфліктів, які не стосуються країн, які потребують продовження цього судноплавства

- заявив після закінчення зустрічі міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро.

За його словами, міжнародна місія із супроводу суден діятиме "після відновлення спокою" і носитиме "суворо оборонний характер", відповідно до міжнародного права.

Контекст

Трамп неодноразово обрушувався з критикою на європейські країни та країни НАТО за відмову організувати місію з охорони Ормузу, яка спричинила б високі ризики для всіх учасників.

Перед тим як вирушити до Франції, держсекретар США Марко Рубіо натякнув, що через відмову Європи приєднатися до НАТО Білий дім може відмовитися від зусиль щодо припинення повномасштабного вторгнення росії в Україну, що було сприйнято як загроза у відповідь.

Ормузька протока відкрита для росії, Китаю, Індії - голова МЗС Ірану26.03.26, 11:34 • 4472 перегляди

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаСвіт
Енергетика
Війна в Україні
Ізраїль
G7
НАТО
Дональд Трамп
Франція
Сполучені Штати Америки
Україна
Іран