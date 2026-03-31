Войны в Украине и Иране заставили Францию пересмотреть свои военные планы - Politico

Франция начала масштабную перестройку своей оборонной стратегии, готовясь к потенциальному конфликту с россией уже к концу этого десятилетия. По сообщениям французских военных, уроки войны в Украине и конфликта на Ближнем Востоке лягут в основу обновленного закона о военном планировании, который правительство представит 8 апреля. Одним из ключевых направлений станет развитие дешевых средств борьбы с дронами и усиление систем ПВО. Об этом сообщает Politico, пишет УНН.

Мы применяем все, чему можем научиться у Украины, особенно в отношении развития возможностей — как в связи с тем, что происходит сейчас на Ближнем Востоке, так и в отношении возможных действий завтра на восточном фланге - заявил генерал Доминик Тардиф, заместитель главы Воздушных сил Франции.

Франция не наблюдает издалека, а получает опыт в реальном времени. Французские самолеты и системы ПВО сейчас развернуты в таких странах, как Объединенные Арабские Эмираты, чтобы отражать удары иранских дронов. Также французский солдат, находившийся в Ираке, погиб от удара иранского беспилотника в начале войны.

Высокотехнологичные боевые действия в Украине, а теперь и на Ближнем Востоке, выявили пробелы в западных арсеналах. Вооруженные силы НАТО еще не полностью оснащены для эффективной борьбы с дешевыми угрозами — ракеты значительно дороже, чем беспилотники, которые они перехватывают.

"Мы работаем над рядом проектов, чтобы снизить затраты на уничтожение дронов Shahed", — пояснил Тардиф, имея в виду массово производимые иранские беспилотники, которые используются как Россией в Украине, так и Тегераном в Персидском заливе. Более дешевые варианты включают обстрел дронов с вертолетов Fennec, что уже тестировали французские военные, а также оснащение истребителей Rafale менее дорогими управляемыми ракетами.

Париж также активно сотрудничает с французскими компаниями Alta Ares и Harmattan AI над созданием более дешевых перехватчиков-дронов. Программа Alta Ares еще не полностью готова к эксплуатации, но уже наращивает объемы производства, а оборудование расположено на Ближнем Востоке.

На прошлой неделе премьер-министр Себастьен Лекорню сообщил, что несколько французских компаний способны производить тысячи перехватчиков-дронов в месяц и вскоре будет открыта новая фабрика. Также он объявил, что Франция потратит 8,5 млрд евро на боеприпасы до 2030 года.

Превосходство в воздухе

Две войны также подчеркивают важность установления превосходства в воздухе — ключевой доктрины ведения войны НАТО. США и Израиль достигли этого над Ираном, уничтожив большинство его военно-воздушных сил и систем ПВО, тогда как Россия не смогла достичь такого в Украине.

"Именно поэтому Москва погрязла в войне на истощение", — отметил Тардиф. Это также позволило дронам стать доминирующим элементом войны.

Отсутствие превосходства в воздухе означает паралич наземных ударов. Лишь 20% глубоких ударов россиян по Украине достигают цели. Для сравнения, 100% ударов американцев и израильтян по Ирану попадают в цель - подчеркнул он.

Израильские авиаудары, уничтожившие около 80% наземных систем ПВО Ирана, показали, что превосходства в воздухе можно достичь. Стратегия предотвращения проникновения врага в зону конфликта и его маневров "не является неизбежной", заявил Тардиф. "Мы знаем, как с этим справиться, если имеем для этого ресурсы".

Для этого французские Воздушные силы рассматривают ракеты для подавления систем ПВО противника, что позволяет нейтрализовать угрозу для собственных самолетов. Производитель MBDA работает над программой Stratus, которая включает такие возможности.

Это фундаментально и необходимо для превосходства в воздухе, и именно так мы сможем перейти от войны на истощение к войне решения - пояснил генерал.

Подготовка к "шоку" от россии

Среднесрочным приоритетом Тардифа является подготовка французских Воздушных сил к "шоку", то есть возможной атаке России на НАТО.

Не исключено, что Россия испытает НАТО между 2028 и 2029 годами - отметил генерал.

"Если возникнет проблема на восточном фланге — учитывая, что у Балтийских государств нет истребительной авиации, а Румыния имеет ограниченные возможности — пилоты Западной Европы, включая нас, окажутся на передовой с первого дня", - добавил он.

Франция также серьезно рассматривает более дешевые способы защиты своих авиабаз, учитывая успехи Украины в поражении российских авиабаз во время операции "Паутина" 2025 года.

В то же время Воздушные силы не откажутся от высокотехнологичного, дорогого оружия, чтобы избежать войны на истощение.

Мы стремимся иметь массу, чтобы насытить оборону и прорвать линии врага, несмотря на радары и системы ПВО — но нам также нужны решающие боеприпасы. Если у вас только боеприпасы для истощения, вы оказываетесь в ситуации вроде Украины — замороженный конфликт - пояснил генерал.

Французские Воздушные силы также исследуют так называемые "коллаборативные боевые самолеты" — дроны весом 2–4 тонны с ИИ, которые могут действовать вместе с пилотируемыми истребителями. Одна из их задач — точнее выявлять и геолоцировать угрозы.

Тардиф отметил, что Воздушные силы планируют запрос информации через агентство DGA, чтобы оценить предложения промышленности. На рынке коллаборативных боевых самолетов уже есть Fury от Anduril и Valkyrie от Airbus-Kratos.

Тардиф подчеркнул, что Россия также быстро продвигается в технологиях — постепенно совершенствует дроны типа Shahed, ракеты и сенсоры боевой авиации.

