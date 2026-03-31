Польша отказалась перебрасывать системы Patriot на Ближний Восток после обращения США

14:32 • 3778 просмотра
ЕС готовит новые правила для украинцев после 2027 года – защиту могут ограничить
12:52 • 10955 просмотра
В Офисе Генпрокурора подтвердили, что направили в Израиль запрос на экстрадицию Миндича
12:21 • 14843 просмотра
"Хороших новостей" нет: Каллас заявила об отсутствии пока решения по кредиту в €90 млрд для Украины
11:48 • 14884 просмотра
Средняя зарплата в Украине выросла на 1% за месяц: кто и где зарабатывает больше всегоPhoto
30 марта, 17:17 • 33803 просмотра
С 1 апреля может измениться схема поставок газа – хватит ли ресурса и что будет с тарифами
30 марта, 15:29 • 121522 просмотра
Митинги в США — возможно ли отстранить Трампа через импичмент
30 марта, 13:48 • 61949 просмотра
"Пять лет - оптимистичный сценарий" - эксперт о пути Украины в ЕС
30 марта, 12:43 • 62159 просмотра
Как не набрать вес после диеты: советы, которые действительно работают
30 марта, 10:47 • 60851 просмотра
ЕС одобрил программу на 1,5 млрд евро на развитие оборонной промышленности Европы и Украины
30 марта, 10:19 • 45088 просмотра
Кабмин одобрил пакет налоговых законопроектов в рамках обязательств перед МВФ. С посылками и цифровыми платформами - но пока без НДС для ФЛП
Евровидение запускает азиатскую версию - что известноVideo31 марта, 06:33 • 46294 просмотра
От мексиканского хлеба до финского пудинга - пасхальная выпечка в разных странах мираPhoto31 марта, 07:42 • 51031 просмотра
Нетаньяху пытается "усидеть на двух стульях" между рф и Ираном - Зеленский31 марта, 08:25 • 28749 просмотра
Главнокомандующий ВСУ назвал главную военную цель Украины на 2026 год31 марта, 09:10 • 28166 просмотра
Чем отличается Coca-Cola от Pepsi — состав, рецептура и «секретные» ингредиенты любимых напитковPhoto11:05 • 22430 просмотра
Чем отличается Coca-Cola от Pepsi — состав, рецептура и «секретные» ингредиенты любимых напитковPhoto11:05 • 22437 просмотра
От мексиканского хлеба до финского пудинга - пасхальная выпечка в разных странах мираPhoto31 марта, 07:42 • 51041 просмотра
Митинги в США — возможно ли отстранить Трампа через импичмент30 марта, 15:29 • 121534 просмотра
В Украине с 1 апреля стартует нерестовый запрет – что изменится для рыбаковPhoto30 марта, 14:18 • 63592 просмотра
Как клиника Odrex теряет пациентов и деньги из-за публичных скандалов30 марта, 11:40 • 75761 просмотра
Золотой унитаз выставили в Вашингтоне, высмеивая декор Трампа на фоне ремонта в Белом домеPhotoVideo11:59 • 12409 просмотра
Louis Vuitton создал съедобную сумку к Пасхе из шоколада весом более килограммаPhoto11:46 • 11890 просмотра
Евровидение запускает азиатскую версию - что известноVideo31 марта, 06:33 • 46299 просмотра
«Аватар 4» уже на горизонте – дата премьеры и возвращение культовых героев30 марта, 16:42 • 36050 просмотра
Софи Тернер травмировалась - съемки сериала "Tomb Raider" остановлены на две недели30 марта, 15:06 • 32547 просмотра
Польша отказалась перебрасывать системы Patriot на Ближний Восток после обращения США

Киев • УНН

Министр обороны Польши заявил об отказе передать ПВО Patriot по запросу США. Защита польского неба и восточного фланга НАТО остается приоритетом.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что страна не планирует перемещать свои батареи Patriot на Ближний Восток. Несмотря на запросы США, защита восточного фланга НАТО остается абсолютным приоритетом для Варшавы. Об этом он заявил в соцсети Х, пишет УНН.

Наши батареи Patriot и их вооружение используются для защиты польского неба и восточного фланга НАТО. В этом плане ничего не меняется, и мы не планируем их никуда передислоцировать! Наши союзники знают и понимают, насколько важны наши миссии. Безопасность Польши является абсолютным приоритетом

Как сообщала газета Rzeczpospolita, Соединенные Штаты Америки попросили Польшу перебросить одну из ракетных батарей Patriot и некоторые ракеты PAC-3 MSE на Ближний Восток.

Вашингтон неофициально обратился к Варшаве с просьбой рассмотреть возможность передачи на Ближний Восток одной из двух батарей систем ПВО Patriot и ракет-перехватчиков PAC-3 MSE, которые уже были доставлены в Польшу и являются собственностью польской армии.

Армия Польши имеет две батареи системы Patriot, куда входят 16 пусковых установок. Они достигли полной оперативной готовности в конце 2025 года.

Оборудование позволяет уничтожать вражеские ракеты или самолеты с расстояния до 100 км. Пусковые установки могут, среди прочего, стрелять ракетами PAC-3 MSE, которых было заказано примерно 200 по контракту, подписанному в 2019 году. Большинство из них уже находятся в Польше.

Поставки следующих шести батарей, контракты на которые заключили осенью 2023 года, должны прибыть в 2027 году. Всего было заказано примерно 600 ракет PAC-3, но поставки еще не начались.

Трамп раскритиковал НАТО и сказал, что США "будут помнить" их реакцию по Ирану26.03.26, 20:40 • 6743 просмотра

