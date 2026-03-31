Польша отказалась перебрасывать системы Patriot на Ближний Восток после обращения США

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что страна не планирует перемещать свои батареи Patriot на Ближний Восток. Несмотря на запросы США, защита восточного фланга НАТО остается абсолютным приоритетом для Варшавы. Об этом он заявил в соцсети Х, пишет УНН.

Наши батареи Patriot и их вооружение используются для защиты польского неба и восточного фланга НАТО. В этом плане ничего не меняется, и мы не планируем их никуда передислоцировать! Наши союзники знают и понимают, насколько важны наши миссии. Безопасность Польши является абсолютным приоритетом - говорится в сообщении.

Дополнение

Как сообщала газета Rzeczpospolita, Соединенные Штаты Америки попросили Польшу перебросить одну из ракетных батарей Patriot и некоторые ракеты PAC-3 MSE на Ближний Восток.

Вашингтон неофициально обратился к Варшаве с просьбой рассмотреть возможность передачи на Ближний Восток одной из двух батарей систем ПВО Patriot и ракет-перехватчиков PAC-3 MSE, которые уже были доставлены в Польшу и являются собственностью польской армии.

Армия Польши имеет две батареи системы Patriot, куда входят 16 пусковых установок. Они достигли полной оперативной готовности в конце 2025 года.

Оборудование позволяет уничтожать вражеские ракеты или самолеты с расстояния до 100 км. Пусковые установки могут, среди прочего, стрелять ракетами PAC-3 MSE, которых было заказано примерно 200 по контракту, подписанному в 2019 году. Большинство из них уже находятся в Польше.

Поставки следующих шести батарей, контракты на которые заключили осенью 2023 года, должны прибыть в 2027 году. Всего было заказано примерно 600 ракет PAC-3, но поставки еще не начались.

Трамп раскритиковал НАТО и сказал, что США "будут помнить" их реакцию по Ирану