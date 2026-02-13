Arianespace запустила 32 супутники Amazon Leo ракетою Ariane 64

12 лютого 2026 року компанія Arianespace успішно запустила 32 супутники Amazon Leo за допомогою ракети Ariane 64 з європейського космодрому у Французькій Гвіані. Про це повідомляє УНН з посиланням на newsroom.arianespace.com.

Супутники були виведені на низьку навколоземну орбіту на висоті приблизно 465 км. Місія тривала 1 годину 54 хвилини, від старту до відділення всіх супутників.

Місія під назвою VA267 (LE-01 для Amazon Leo) стала першою з 18 запланованих запусків Ariane 6 для розгортання супутникової групи Amazon Leo. Вона також стала першим запуском супутникової групи, виконаним європейською ракетою-носієм, йдеться в дописі.

Цей політ є важливою віхою в розвитку Ariane 6, оскільки це був перший політ у версії з чотирма ракетами-носіями. Цей успішний вступ в експлуатацію ще раз підкреслює якість команд ArianeGroup та її європейських партнерів. Тепер Європа має дві версії важкої ракети-носія Ariane 6, щоб задовольнити всі свої потреби. Наші команди вже працюють над підвищенням конкурентоспроможності ракети-носія шляхом розробки удосконалень, які збільшать її вантажопідйомність. Тому в 2026 році ми прискоримо виробництво та впровадимо значні поліпшення, щоб Ariane 6 стала ще кращою