Arianespace запустила 32 супутники Amazon Leo ракетою Ariane 64

$42.990.04
51.030.17
ukenru
08:10 • 1192 перегляди
Україна наклала санкції на 91 судно "тіньового флоту" росії
07:58 • 2190 перегляди
На "Рамштайні" домовилися про нові внески 17 країн, термінову поставку ракет до Patriot
Ексклюзив
12 лютого, 16:21 • 21149 перегляди
Хто такий зоопсихолог та коли тварині справді потрібен фахівець з поведінки
Ексклюзив
12 лютого, 16:03 • 45684 перегляди
У їдальні ВР почалися перевірки після підозр про отруєння нардепів
12 лютого, 14:09 • 33421 перегляди
Зеленський нагородив скелетоніста Гераскевича орденом Свободи за громадянську мужність
12 лютого, 13:47 • 43422 перегляди
Умєров заявив, що українські компанії отримали дозволи на експорт зброї
Ексклюзив
12 лютого, 11:56 • 33745 перегляди
Мирні переговори між Україною та росією - коли очікувати на припинення вогню
Ексклюзив
12 лютого, 11:18 • 26764 перегляди
Клініка Odrex у центрі нового скандалу: правоохоронці розслідують самовільне захоплення землі
12 лютого, 09:49 • 27535 перегляди
Генштаб підтвердив ураження арсеналу ГРАУ ракетами "Фламінго" і підприємства ОПК рф
12 лютого, 09:16 • 29724 перегляди
Українець Гераскевич назвав "ціною гідності" дискваліфікацію МОК на Олімпіаді-2026Photo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+3°
2.4м/с
93%
733мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Поліцейські показали евакуацію сім'ї з Костянтинівки та тіла загиблої матеріVideo12 лютого, 22:33 • 11931 перегляди
Атака на Одещину: четверо поранених, значні перебої з електро-, тепло- та водопостачанням12 лютого, 23:08 • 6124 перегляди
Американці вважають Байдена кращим президентом за Трампа - опитування13 лютого, 01:30 • 7230 перегляди
Транспорт в окупованому Криму працює в режимі виживання, запізнення автобусів до 2 годин - ЦНС13 лютого, 02:02 • 10300 перегляди
Норвегія і Франція об'єднали зусилля для посилення оборонних можливостей України04:21 • 9480 перегляди
Публікації
Масниця: історія свята та традиційні страви07:25 • 3342 перегляди
Експерт пояснив, чому пільги для авіагалузі - це інвестиція, а не втрати бюджету12 лютого, 11:15 • 44626 перегляди
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат11 лютого, 13:50 • 86349 перегляди
Від "Доктора Пі" до "Справи Odrex": 5 найгучніших медичних скандалів Photo11 лютого, 12:28 • 76212 перегляди
Чому сотням тисяч пенсіонерів призупинили виплати та як їх відновити11 лютого, 10:54 • 80549 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Михайло Федоров
Дональд Трамп
Андрій Сибіга
Денис Шмигаль
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Донецька область
Одеська область
Одеса
Реклама
УНН Lite
Наталія Могилевська розкрила секрет схуднення на 25 кг і назвала свій раціонPhoto12 лютого, 14:29 • 19116 перегляди
Назар Задніпровський пояснив, чому Галина Безрук обрала роботу в росії замість України12 лютого, 13:20 • 23249 перегляди
Аліна Гросу під пісню "Волошки" розкрила стать свого первісткаVideo12 лютого, 08:43 • 48663 перегляди
Дженніфер Еністон розповіла, як тримає форму у 5711 лютого, 16:53 • 41858 перегляди
Ріанна з кільцем на пальці підігріває чутки про заручиниPhoto11 лютого, 14:59 • 43546 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Гриби
Шахед-136

Arianespace запустила 32 супутники Amazon Leo ракетою Ariane 64

Київ • УНН

 • 166 перегляди

12 лютого 2026 року Arianespace успішно запустила 32 супутники Amazon Leo з Французької Гвіани. Місія VA267 стала першим з 18 запланованих запусків Ariane 6 для розгортання супутникової групи Amazon Leo.

Arianespace запустила 32 супутники Amazon Leo ракетою Ariane 64
Фото: newsroom.arianespace.com

12 лютого 2026 року компанія Arianespace успішно запустила 32 супутники Amazon Leo за допомогою ракети Ariane 64 з європейського космодрому у Французькій Гвіані. Про це повідомляє УНН з посиланням на newsroom.arianespace.com.

Деталі

Супутники були виведені на низьку навколоземну орбіту на висоті приблизно 465 км. Місія тривала 1 годину 54 хвилини, від старту до відділення всіх супутників.

Місія під назвою VA267 (LE-01 для Amazon Leo) стала першою з 18 запланованих запусків Ariane 6 для розгортання супутникової групи Amazon Leo. Вона також стала першим запуском супутникової групи, виконаним європейською ракетою-носієм, йдеться в дописі.

Цей політ є важливою віхою в розвитку Ariane 6, оскільки це був перший політ у версії з чотирма ракетами-носіями. Цей успішний вступ в експлуатацію ще раз підкреслює якість команд ArianeGroup та її європейських партнерів. Тепер Європа має дві версії важкої ракети-носія Ariane 6, щоб задовольнити всі свої потреби. Наші команди вже працюють над підвищенням конкурентоспроможності ракети-носія шляхом розробки удосконалень, які збільшать її вантажопідйомність. Тому в 2026 році ми прискоримо виробництво та впровадимо значні поліпшення, щоб Ariane 6 стала ще кращою

- заявив генеральний директор Arianespace Девід Каваййолес.

Нагадаємо

Європейські аерокосмічні фірми Airbus, Thales та Leonardo завершили перший етап створення нового технологічного концерну в супутниковому бізнесі. Підприємство розпочне роботу у 2027 році.

Євген Устименко

Новини СвітуТехнології
Техніка
Airbus