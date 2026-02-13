$42.990.04
Украина ввела санкции против 91 судна "теневого флота" России
На "Рамштайне" договорились о новых взносах 17 стран, срочной поставке ракет к Patriot
Кто такой зоопсихолог и когда животному действительно нужен специалист по поведению
В столовой ВР начались проверки после подозрений об отравлении нардепов
Зеленский наградил скелетониста Гераскевича орденом Свободы за гражданское мужество
Умеров заявил, что украинские компании получили разрешения на экспорт оружия
Мирные переговоры между Украиной и россией - когда ожидать прекращения огня
Клиника Odrex в центре нового скандала: правоохранители расследуют самовольный захват земли
Генштаб подтвердил поражение арсенала ГРАУ ракетами "Фламинго" и предприятия ОПК рф
Украинец Гераскевич назвал "ценой достоинства" дисквалификацию МОК на Олимпиаде-2026
Графики отключений электроэнергии
Arianespace запустила 32 спутника Amazon Leo ракетой Ariane 64

Киев • УНН

 • 10 просмотра

12 февраля 2026 года Arianespace успешно запустила 32 спутника Amazon Leo из Французской Гвианы. Миссия VA267 стала первым из 18 запланированных запусков Ariane 6 для развертывания спутниковой группировки Amazon Leo.

Arianespace запустила 32 спутника Amazon Leo ракетой Ariane 64
Фото: newsroom.arianespace.com

12 февраля 2026 года компания Arianespace успешно запустила 32 спутника Amazon Leo с помощью ракеты Ariane 64 с европейского космодрома во Французской Гвиане. Об этом сообщает УНН со ссылкой на newsroom.arianespace.com.

Детали

Спутники были выведены на низкую околоземную орбиту на высоте примерно 465 км. Миссия длилась 1 час 54 минуты, от старта до отделения всех спутников.

Миссия под названием VA267 (LE-01 для Amazon Leo) стала первой из 18 запланированных запусков Ariane 6 для развертывания спутниковой группировки Amazon Leo. Она также стала первым запуском спутниковой группировки, выполненным европейской ракетой-носителем, говорится в сообщении.

Этот полет является важной вехой в развитии Ariane 6, поскольку это был первый полет в версии с четырьмя ракетами-носителями. Этот успешный ввод в эксплуатацию еще раз подчеркивает качество команд ArianeGroup и ее европейских партнеров. Теперь Европа имеет две версии тяжелой ракеты-носителя Ariane 6, чтобы удовлетворить все свои потребности. Наши команды уже работают над повышением конкурентоспособности ракеты-носителя путем разработки усовершенствований, которые увеличат ее грузоподъемность. Поэтому в 2026 году мы ускорим производство и внедрим значительные улучшения, чтобы Ariane 6 стала еще лучше

- заявил генеральный директор Arianespace Дэвид Кавайолес.

Напомним

Европейские аэрокосмические фирмы Airbus, Thales и Leonardo завершили первый этап создания нового технологического концерна в спутниковом бизнесе. Предприятие начнет работу в 2027 году.

Евгений Устименко

Новости МираТехнологии
Техника
Airbus