Arianespace запустила 32 спутника Amazon Leo ракетой Ariane 64

12 февраля 2026 года компания Arianespace успешно запустила 32 спутника Amazon Leo с помощью ракеты Ariane 64 с европейского космодрома во Французской Гвиане. Об этом сообщает УНН со ссылкой на newsroom.arianespace.com.

Спутники были выведены на низкую околоземную орбиту на высоте примерно 465 км. Миссия длилась 1 час 54 минуты, от старта до отделения всех спутников.

Миссия под названием VA267 (LE-01 для Amazon Leo) стала первой из 18 запланированных запусков Ariane 6 для развертывания спутниковой группировки Amazon Leo. Она также стала первым запуском спутниковой группировки, выполненным европейской ракетой-носителем, говорится в сообщении.

Этот полет является важной вехой в развитии Ariane 6, поскольку это был первый полет в версии с четырьмя ракетами-носителями. Этот успешный ввод в эксплуатацию еще раз подчеркивает качество команд ArianeGroup и ее европейских партнеров. Теперь Европа имеет две версии тяжелой ракеты-носителя Ariane 6, чтобы удовлетворить все свои потребности. Наши команды уже работают над повышением конкурентоспособности ракеты-носителя путем разработки усовершенствований, которые увеличат ее грузоподъемность. Поэтому в 2026 году мы ускорим производство и внедрим значительные улучшения, чтобы Ariane 6 стала еще лучше