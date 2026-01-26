$43.140.03
Європейська альтернатива Starlink: Rheinmetall та OHB створять власну інтернет-мережу для німецької армії

Київ • УНН

 • 26 перегляди

Німецькі компанії Rheinmetall та OHB розробляють супутникову мережу для Бундесверу, яка стане європейською альтернативою Starlink. Проєкт забезпечить захищений інтернет для німецької армії, зменшуючи залежність від американських технологій.

Європейська альтернатива Starlink: Rheinmetall та OHB створять власну інтернет-мережу для німецької армії

Німецький оборонний концерн Rheinmetall та виробник супутників OHB розпочали переговори про партнерство для розробки власної мережі супутникового зв'язку. Проєкт має стати європейською альтернативою сервісу Starlink від компанії SpaceX, забезпечуючи Бундесвер захищеним високошвидкісним інтернетом на низькій навколоземній орбіті. Про це повідомляє Financial Times, пише УНН.

Деталі

Спільна заявка компаній розрахована на отримання частини державного бюджету в розмірі 35 мільярдів євро, який Берлін виділив на розвиток військово-космічних технологій. Метою уряду є створення суверенної мережі зв'язку військового класу, що дозволить зменшити залежність від американських технологій та особистих рішень Ілона Маска. Очікується, що майбутня мережа покриватиме насамперед східний фланг НАТО, де Німеччина наразі формує постійну бригаду в Литві.

Німецькі військові не змогли збити три невідомі БПЛА над авіабазою Аннабург07.01.26, 20:50 • 7324 перегляди

Армін Фляйшманн, координатор космічних питань збройних сил Німеччини, зазначив, що мережа буде побудована "протягом наступних кількох років, переважно за участю німецьких компаній". За його словами, пріоритетом буде зосередження на стратегічно важливих напрямках оборони Альянсу, а органи закупівель уже готують відповідні тендерні процедури.

Розширення військового потенціалу Rheinmetall та OHB

Для Rheinmetall, який традиційно спеціалізується на виробництві танків та боєприпасів, цей проєкт є частиною масштабної експансії у космічну сферу. Компанія вже має досвід роботи з фінською Iceye над супутниками радіолокаційної розвідки. Своєю чергою, компанія OHB, як третій за величиною виробник супутників у Європі, прагне зміцнити свої позиції на фоні можливих злиттів конкурентів, таких як Airbus та Thales.

Бундестаг Німеччини схвалив новий закон про військову службу на тлі російської загрози05.12.25, 14:29 • 3580 переглядiв

Німеччина планує стати третім найбільшим інвестором у космічні технології у світі після США та Китаю. Використання досвіду війни в Україні показало, що стійкий супутниковий зв'язок є критично важливим для сучасного поля бою, коли традиційні мережі знищені. Розробка власного "Starlink для Бундесверу" має гарантувати німецьким військам стабільний обмін даними за будь–яких умов, забезпечуючи повний контроль над власною цифровою інфраструктурою.

У Німеччині планують схвалити збільшення витрат на озброєння на суму 2,9 млрд євро: що купуватимуть28.11.25, 13:21 • 3319 переглядiв

Степан Гафтко

