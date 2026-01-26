Европейская альтернатива Starlink: Rheinmetall и OHB создадут собственную интернет-сеть для немецкой армии

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall и производитель спутников OHB начали переговоры о партнерстве для разработки собственной сети спутниковой связи. Проект должен стать европейской альтернативой сервису Starlink от компании SpaceX, обеспечивая Бундесвер защищенным высокоскоростным интернетом на низкой околоземной орбите. Об этом сообщает Financial Times, пишет УНН.

Детали

Совместная заявка компаний рассчитана на получение части государственного бюджета в размере 35 миллиардов евро, который Берлин выделил на развитие военно-космических технологий. Целью правительства является создание суверенной сети связи военного класса, что позволит уменьшить зависимость от американских технологий и личных решений Илона Маска. Ожидается, что будущая сеть будет покрывать прежде всего восточный фланг НАТО, где Германия сейчас формирует постоянную бригаду в Литве.

Армин Фляйшманн, координатор космических вопросов вооруженных сил Германии, отметил, что сеть будет построена "в течение следующих нескольких лет, преимущественно с участием немецких компаний". По его словам, приоритетом будет сосредоточение на стратегически важных направлениях обороны Альянса, а органы закупок уже готовят соответствующие тендерные процедуры.

Расширение военного потенциала Rheinmetall и OHB

Для Rheinmetall, который традиционно специализируется на производстве танков и боеприпасов, этот проект является частью масштабной экспансии в космическую сферу. Компания уже имеет опыт работы с финской Iceye над спутниками радиолокационной разведки. В свою очередь, компания OHB, как третий по величине производитель спутников в Европе, стремится укрепить свои позиции на фоне возможных слияний конкурентов, таких как Airbus и Thales.

Германия планирует стать третьим крупнейшим инвестором в космические технологии в мире после США и Китая. Использование опыта войны в Украине показало, что устойчивая спутниковая связь является критически важной для современного поля боя, когда традиционные сети уничтожены. Разработка собственного "Starlink для Бундесвера" должна гарантировать немецким войскам стабильный обмен данными при любых условиях, обеспечивая полный контроль над собственной цифровой инфраструктурой.

