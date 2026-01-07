$42.560.14
Ексклюзив
16:27 • 5544 перегляди
Миротворчі сили для України: чи можливі реальні гарантії безпеки
16:11 • 10149 перегляди
У Мінрозвитку попереджають про погіршення погоди, створено штаб з ліквідації наслідків НС на головних дорогах
14:21 • 10086 перегляди
Зеленський розраховує на зустріч з Трампом найближчим часом
13:11 • 13454 перегляди
Міжнародні резерви України досягли історичного максимуму в $57,3 млрд - НБУ
7 січня, 12:29 • 18251 перегляди
росія пропонувала США "обмін" Венесуели на Україну - ексрадниця Трампа
Ексклюзив
7 січня, 11:31 • 24741 перегляди
Віцепремʼєр Кулеба намагається призначити голову Державіаслужби до поновлення відкритого конкурсу. У чому причинаPhoto
7 січня, 10:27 • 23850 перегляди
Найскладніші питання ЗАЕС і територій, а також саміт за участю США: Зеленський розкрив зміст нових переговорів з посланцями Трампа
7 січня, 10:05 • 24755 перегляди
Генштаб підтвердив ураження нафтобази у бєлгородській області рф та складу МТЗ окупантів
7 січня, 09:26 • 18651 перегляди
Кабмін заборонив відключення медзакладів від електропостачання: прем’єр Свириденко доручила розібратися в ситуації у Львові
7 січня, 09:20 • 17463 перегляди
"Не вся інформація може бути публічною, робота триває": Буданов повідомив про конкретні результати переговорів у Парижі
Німецькі військові не змогли збити три невідомі БПЛА над авіабазою Аннабург

Київ • УНН

 • 22 перегляди

1 грудня 2025 року три невідомі БПЛА помітили над авіабазою Аннабург. Німецькі військові не змогли їх збити, припускаючи, що дрони розвідували місцезнаходження системи ПРО Arrow-3.

Німецькі військові не змогли збити три невідомі БПЛА над авіабазою Аннабург

Німецькі військові не змогли збити три невідомі БПЛА, які намагалися з'ясувати місцезнаходження системи ПРО Arrow-3, передає УНН із посиланням на DW.

Деталі

Інцидент із невідомими дронами над авіабазою Аннабург у федеральній землі Саксонія-Анхальт стався ще 1 грудня 2025 року, але відомо про нього стало лише зараз. Повідомляється, що три безпілотники помітили на висоті близько 100 метрів над військовим об'єктом. Група швидкого реагування запустила свій бойовий дрон та ідентифікувала один із БПЛА, проте знищити його не вдалося.

У бундесвері припускають, що мали справу з дронами-розвідниками, які намагалися дізнатися про місцезнаходження системи ПРО Arrow-3. Ця американо-ізраїльська система, здатна перехоплювати ракети великій висоті, надійшла озброєння німецької армії.

Після інциденту було порушено кримінальну справу, триває розслідування.

Німеччина створює новий поліцейський підрозділ для боротьби з безпілотниками03.12.25, 03:21 • 6782 перегляди

Антоніна Туманова

Новини Світу
Техніка
Бундесвер