Німецькі військові не змогли збити три невідомі БПЛА над авіабазою Аннабург
Київ • УНН
1 грудня 2025 року три невідомі БПЛА помітили над авіабазою Аннабург. Німецькі військові не змогли їх збити, припускаючи, що дрони розвідували місцезнаходження системи ПРО Arrow-3.
Німецькі військові не змогли збити три невідомі БПЛА, які намагалися з'ясувати місцезнаходження системи ПРО Arrow-3, передає УНН із посиланням на DW.
Деталі
Інцидент із невідомими дронами над авіабазою Аннабург у федеральній землі Саксонія-Анхальт стався ще 1 грудня 2025 року, але відомо про нього стало лише зараз. Повідомляється, що три безпілотники помітили на висоті близько 100 метрів над військовим об'єктом. Група швидкого реагування запустила свій бойовий дрон та ідентифікувала один із БПЛА, проте знищити його не вдалося.
У бундесвері припускають, що мали справу з дронами-розвідниками, які намагалися дізнатися про місцезнаходження системи ПРО Arrow-3. Ця американо-ізраїльська система, здатна перехоплювати ракети великій висоті, надійшла озброєння німецької армії.
Після інциденту було порушено кримінальну справу, триває розслідування.
