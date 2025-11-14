російський суд заочно засудив блогера дудя до колонії за порушення вимог "іноагентів"
Київ • УНН
У росії заочно ухвалили реальний вирок блогеру юрію дудю, якого до того визнали "іноагентом". Про це повідомляє "Медіазона", передає УНН.
Деталі
Приводом стали раніше призначені дудю штрафи за публікації без "іноагентської" плашки, а також три пости в соцмережах в травні 2025 року.
Суддя заочно визнала дудя винним і засудила його до 1 році і 10 місяцях колонії загального режиму у справі про порушення вимог до "іноагентів". Стільки ж вимагала прокурор, яка попросила визнати обтяжуючою обставиною "мотив політичної ненависті".
Водночас адвокат блогера просив закрити справу через її незначність і зазначив, що дописи дудя стосувалися "побутових питань", а отже, не можна говорити про політичну ненависть.
Контекст
юрій дудь є відомим в росії журналістом, блогером і ведучим. Він є автором YouTube-каналу "вДудь", де публікує інтерв’ю з відомими особистостями, а також документальні фільми. Станом на липень 2025 року канал мав 10,3 млн підписників і 2,351 млрд переглядів.
У 2022 році дудь засудив повномасштабне російське вторгнення в Україну і поїхав з росії. Міністерство юстиції рф внесло дудя в реєстр "ЗМІ - іноземних агентів".
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що у росії провладного політолога сергія маркова внесли в список "іноземних агентів". Ймовірною є його заява, в якій він фактично визнав відповідальність рф за збиття азербайджанського літака силами російської ППО 25 грудня 2024 року.