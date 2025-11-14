$42.060.03
Зеленский вывел Галущенко и Гринчук из состава СНБО
российский суд заочно приговорил блогера дудя к колонии за нарушение требований "иноагентов"

Киев • УНН

 • 360 просмотра

Суд в россии заочно приговорил блогера Юрия Дудя к 1 году и 10 месяцам колонии общего режима. Причиной стали штрафы за публикации без "иноагентской" плашки и три поста в соцсетях.

российский суд заочно приговорил блогера дудя к колонии за нарушение требований "иноагентов"

В россии заочно вынесли реальный приговор блогеру юрию дудю, которого до этого признали "иноагентом". Об этом сообщает "Медиазона", передает УНН.

Детали

Поводом стали ранее назначенные дудю штрафы за публикации без "иноагентской" плашки, а также три поста в соцсетях в мае 2025 года.

Судья заочно признала дудя виновным и приговорила его к 1 году и 10 месяцам колонии общего режима по делу о нарушении требований к "иноагентам". Столько же требовала прокурор, которая попросила признать отягчающим обстоятельством "мотив политической ненависти".

В то же время адвокат блогера просил закрыть дело из-за его незначительности и отметил, что сообщения дудя касались "бытовых вопросов", а значит, нельзя говорить о политической ненависти.

Контекст

юрий дудь является известным в россии журналистом, блогером и ведущим. Он является автором YouTube-канала "вДудь", где публикует интервью с известными личностями, а также документальные фильмы. По состоянию на июль 2025 года канал имел 10,3 млн подписчиков и 2,351 млрд просмотров.

В 2022 году дудь осудил полномасштабное российское вторжение в Украину и уехал из россии. Министерство юстиции рф внесло дудя в реестр "СМИ - иностранных агентов".

Напомним

Ранее УНН сообщал, что в россии провластного политолога сергея маркова внесли в список "иностранных агентов". Вероятным является его заявление, в котором он фактически признал ответственность РФ за сбитие азербайджанского самолета силами российской ПВО 25 декабря 2024 года.

Евгений Устименко

Новости МираНовости из соцсетей
российская пропаганда
Война в Украине
Блогеры
Украина