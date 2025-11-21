Блогерка Гончарук заявила, що її медитації нібито вплинули на мирний план адміністрації президента

$42.150.06
Україна, США та Європа працюватимуть на рівні радників, щоб шлях до миру став працездатним: Зеленський розкрив деталі годинної розмови з Венсом
16:23 • 2532 перегляди
В Україні 22 листопада діятимуть графіки відключень: скільки черг буде без світла
16:14 • 6996 перегляди
Трамп озвучив "дедлайн" Україні для прийняття мирного плану
Ексклюзив
16:05 • 9236 перегляди
Є сумніви, що росія буде його підписувати: експерти оцінили "мирний план" США
14:48 • 10826 перегляди
Україна може опинитися перед дуже складним вибором: втрата гідності або ризик втрати ключового партнера - ЗеленськийVideo
13:06 • 14907 перегляди
США ставлять Україні ультиматум щодо мирного плану: загроза припинення постачання зброї та розвідданих - Reuters
12:43 • 15121 перегляди
Циклон принесе сніг та ожеледицю на захід, по Україні температурні контрасти - синоптик
11:38 • 28866 перегляди
"Смерть за великі гроші": історії клієнтів скандальної одеської клініки OdrexPhotoVideo
21 листопада, 10:22 • 19991 перегляди
В НАБУ прокоментували повідомлення про допит ексміністра юстиції Галущенка
21 листопада, 09:41 • 28448 перегляди
Ціни на газ у Європі та нафта падають на тлі мирного плану Трампа між Україною та рф
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Є сумніви, що росія буде його підписувати: експерти оцінили "мирний план" США
Ексклюзив
16:05 • 9236 перегляди
"Смерть за великі гроші": історії клієнтів скандальної одеської клініки OdrexPhotoVideo11:38 • 28866 перегляди
Ціни на газ у Європі та нафта падають на тлі мирного плану Трампа між Україною та рф21 листопада, 09:41 • 28448 перегляди
Повний 28-пунктовий мирний план Трампа між Україною та росією: Axios опублікувало усі пункти21 листопада, 08:00 • 43378 перегляди
День гідності і Свободи: події, які змінили історію України 21 листопада, 04:07 • 50712 перегляди
Блогерка Гончарук заявила, що її медитації нібито вплинули на мирний план адміністрації президента

Київ • УНН

 • 1036 перегляди

Українська блогерка жартома повідомила підписникам, що її медитації сприяли формуванню мирного плану, прийнятого адміністрацією президента. Вона написала про це у своєму блозі, називаючи себе "духовним мільйонером".

Блогерка Гончарук заявила, що її медитації нібито вплинули на мирний план адміністрації президента

Українська блогерка Богдана Гончарук жартома повідомила своїм підписникам, що її медитації нібито сприяли формуванню мирного плану, який прийняла адміністрація президента. Про це вона написала у своєму блозі, передає УНН.

Деталі

Відома блогерка, яка називає себе "духовним мільйонером" стверджує, що намедитувала мирний план. 

Сьогодні новина про мирний план. Про новий, який підтримала адміністрація президента. Попрошу! І це ми тільки один раз зробили медитацію

- написала Гончарук.

У рф засудили чемпіонку України з пауерліфтингу Юлію Лемещенко за звинуваченням у "держзраді" - ВВС21.11.25, 17:16 • 1942 перегляди

Степан Гафтко

СуспільствоНовини з соцмереж
Війна в Україні
Блогери
Офіс Президента України
Україна