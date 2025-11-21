Блогерка Гончарук заявила, що її медитації нібито вплинули на мирний план адміністрації президента
Київ • УНН
Українська блогерка Богдана Гончарук жартома повідомила своїм підписникам, що її медитації нібито сприяли формуванню мирного плану, який прийняла адміністрація президента. Про це вона написала у своєму блозі, передає УНН.
Деталі
Відома блогерка, яка називає себе "духовним мільйонером" стверджує, що намедитувала мирний план.
Сьогодні новина про мирний план. Про новий, який підтримала адміністрація президента. Попрошу! І це ми тільки один раз зробили медитацію
