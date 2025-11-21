Блогерка Гончарук заявила, що її медитації нібито вплинули на мирний план адміністрації президента

Українська блогерка Богдана Гончарук жартома повідомила своїм підписникам, що її медитації нібито сприяли формуванню мирного плану, який прийняла адміністрація президента. Про це вона написала у своєму блозі, передає УНН.

Відома блогерка, яка називає себе "духовним мільйонером" стверджує, що намедитувала мирний план.

Сьогодні новина про мирний план. Про новий, який підтримала адміністрація президента. Попрошу! І це ми тільки один раз зробили медитацію