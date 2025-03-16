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"Украина скорбит вместе с македонскими друзьями": Зеленский выразил соболезнования семьям погибших в ночном клубе в Кочани

Киев • УНН

 • 65325 просмотра

Президент Украины выразил соболезнования семьям погибших в пожаре в ночном клубе Кочаны. По предварительным данным, жертвами трагедии стали не менее 50 человек.

"Украина скорбит вместе с македонскими друзьями": Зеленский выразил соболезнования семьям погибших в ночном клубе в Кочани

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования семьям погибших в результате смертельного пожара в ночном клубе города Кочаны в Северной Македонии. Об этом он написал в сообщении в Х, пишет УНН.

Трагическая новость о смертельном пожаре в Кочанах. Мои соболезнования семьям и близким погибших, президенту Гордане Силяновской-Давковиц и македонскому народу. Пострадавшим желаю скорейшего выздоровления. В этот печальный день Украина скорбит вместе с нашими македонскими друзьями

-пишет Зеленский.

Напомним 

15 марта, в городе Кочаны, что на востоке Северной Македонии, произошел масштабный пожар в ночном клубе Pulse. По предварительным данным, погибли не менее 50 человек, десятки получили ранения.

По информации местных СМИ, причиной пожара на дискотеке стало использованная пиротехника, где выступала македонская группа DNA.

Алина Волянская

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