"Украина скорбит вместе с македонскими друзьями": Зеленский выразил соболезнования семьям погибших в ночном клубе в Кочани
Киев • УНН
Президент Украины выразил соболезнования семьям погибших в пожаре в ночном клубе Кочаны. По предварительным данным, жертвами трагедии стали не менее 50 человек.
Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования семьям погибших в результате смертельного пожара в ночном клубе города Кочаны в Северной Македонии. Об этом он написал в сообщении в Х, пишет УНН.
Трагическая новость о смертельном пожаре в Кочанах. Мои соболезнования семьям и близким погибших, президенту Гордане Силяновской-Давковиц и македонскому народу. Пострадавшим желаю скорейшего выздоровления. В этот печальный день Украина скорбит вместе с нашими македонскими друзьями
Напомним
15 марта, в городе Кочаны, что на востоке Северной Македонии, произошел масштабный пожар в ночном клубе Pulse. По предварительным данным, погибли не менее 50 человек, десятки получили ранения.
По информации местных СМИ, причиной пожара на дискотеке стало использованная пиротехника, где выступала македонская группа DNA.