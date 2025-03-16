"Украина скорбит вместе с македонскими друзьями": Зеленский выразил соболезнования семьям погибших в ночном клубе в Кочани

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования семьям погибших в результате смертельного пожара в ночном клубе города Кочаны в Северной Македонии. Об этом он написал в сообщении в Х, пишет УНН.

Трагическая новость о смертельном пожаре в Кочанах. Мои соболезнования семьям и близким погибших, президенту Гордане Силяновской-Давковиц и македонскому народу. Пострадавшим желаю скорейшего выздоровления. В этот печальный день Украина скорбит вместе с нашими македонскими друзьями