"Україна сумує разом із македонськими друзями": Зеленський висловив співчуття родинам загиблих у нічному клубі в в Кочані

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття родинам загиблих унаслідок смертельної пожежі в нічному клубі міста Кочани в Північній Македонії. Про це він написав у дописі в Х, пише УНН.

Трагічна новина про смертельну пожежу в Кочані. Мої співчуття родинам та близьким загиблих, президенту Гордані Силяновській-Давковіц та македонському народу. Постраждалим бажаю якнайшвидшого одужання. У цей сумний день Україна сумує разом із нашими македонськими друзями -пише Зеленський.

Нагадаємо

15 березня, в місті Кочані, що на сході Північної Македонії, сталася масштабна пожежа в нічному клубі Pulse. За попередніми даними, загинули щонайменше 50 людей, десятки отримали поранення.

За інформацією місцевих ЗМІ, причиною пожежі на дискотеці стала використана піротехніка, де виступала македонська група DNA.