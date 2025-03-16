Масштабна пожежа на дискотеці в Північній Македонії: щонайменше 50 загиблих
Київ • УНН
У місті Кочані сталася трагічна пожежа в нічному клубі Pulse, де загинуло щонайменше 50 людей. Причиною пожежі, ймовірно, стало використання піротехніки під час виступу гурту.
Ввечері, 15 березня, в місті Кочані, що на сході Північної Македонії, сталася масштабна пожежа в нічному клубі Pulse. За попередніми даними, загинули щонайменше 50 людей, десятки отримали поранення. Про це повідомляє Радіо Свобода, пише УНН.
Деталі
Кількість постраждалих поки що невідома й уточнюється. Частину поранених переведено в клініки в Штипі та Скоп'є. Офіційної інформації про те, як почалася пожежа і які її причини, досі немає.
Як повідомляють місцеві ЗМІ, причиною пожежі на дискотеці стала використана піротехніка, де виступала македонська група DNA. У момент пожежі в закладі перебувало багато відвідувачів.
На місце події оперативно прибули пожежники, швидка допомога та поліція. Постраждалих доправляють до лікарень у Кочані, Штипі та столиці країни – Скоп’є. Наразі у столичні медзаклади госпіталізовано понад 80 осіб, серед яких є неповнолітні.
Зокрема, директор міської лікарні "Святого Наума Охридського" Небойша Насто підтвердив МВС, що наразі до них надійшло 29 осіб, зокрема неповнолітні, з важкими опіками обличчя, шиї та рук.
Родичі загиблих і зниклих безвісти зібралися біля клубу та місцевих лікарень, намагаючись отримати будь-яку інформацію про близьких. Червоний Хрест допомагає у встановленні особи загиблих.
На місце події вже прибули міністр внутрішніх справ Панчо Тошковський і керівники правоохоронних органів. Прокуратура почала розслідування трагедії, остаточна кількість жертв ще не визначена.
Масові підпали Tesla: знищено 8 авто у Франції та 7 зарядних станцій у США05.03.25, 10:04 • 27673 перегляди