Масштабный пожар на дискотеке в Северной Македонии: по меньшей мере 50 погибших

Вечером, 15 марта, в городе Кочани, что на востоке Северной Македонии, произошел масштабный пожар в ночном клубе Pulse. По предварительным данным, погибли по меньшей мере 50 человек, десятки получили ранения. Об этом сообщает Радио Свобода, пишет УНН.

Детали

Количество пострадавших пока что неизвестно и уточняется. Часть раненых переведена в клиники в Штипе и Скопье. Официальной информации о том, как начался пожар и каковы его причины, до сих пор нет.

Как сообщают местные СМИ, причиной пожара на дискотеке стало использованная пиротехника, где выступала македонская группа DNA. В момент пожара в заведении находилось много посетителей.

На место происшествия оперативно прибыли пожарные, скорая помощь и полиция. Пострадавших доставляют в больницы в Кочани, Штипе и столице страны – Скопье. Сейчас в столичные медучреждения госпитализированы более 80 человек, среди которых есть несовершеннолетние.

В частности, директор городской больницы "Святого Наума Охридского" Небойша Насто подтвердил МВД, что в настоящее время к ним поступило 29 человек, в том числе несовершеннолетние, с тяжелыми ожогами лица, шеи и рук.

Родственники погибших и пропавших без вести собрались возле клуба и местных больниц, пытаясь получить какую-либо информацию о близких. Красный Крест помогает в установлении личности погибших.

На место происшествия уже прибыли министр внутренних дел Панчо Тошковский и руководители правоохранительных органов. Прокуратура начала расследование трагедии, окончательное количество жертв еще не определено.

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