Генштаб: враг совершил 11 попыток вытеснить ВСУ на Покровском направлении, а также на Курщине, где 8 боестолкновений с начала суток

Более 60 боестолкновений на фронтах, Силы обороны Украины сдерживают наступление российских оккупантов. На Купянском, Лиманском и Покровском направлениях силы врага пытаются потеснить украинских защитников. Также продолжаются бои на Курщине.

Передает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Оперативная информация о российском вторжении.

Силы обороны Украины сдерживают наступление российских оккупантов. Террористы продолжают разрушать украинские города и села ракетными, авиационными и артиллерийскими ударами. Силы обороны принимают необходимые меры для недопущения продвижения противника вглубь украинской территории.

В настоящее время произошло 64 боевых столкновения. Сегодня от огня вражеской артиллерии и минометов пострадали громады населенных пунктов Черниговской и Сумской областей, такие как Бачевск, Яструбщина, Николаевка, Ходино, Белая Береза.

На Харьковском направлении

Произошло четыре атаки оккупантов неподалеку от Волчанска, Каменки и в сторону Кутьковки, сейчас идет один бой. Враг нанес авиаудар по Удах.

На Купянском направлении

Как отмечено, российские оккупанты восемь раз пытались прорвать нашу оборону в районах Петропавловки, Богуславки, Лозовой, Загрызового, и в направлении Купянска, в настоящее время одно боестолкновение продолжается.

На Лиманском направлении

За день захватническая армия совершила шесть атак на позиции украинцев вблизи населенных пунктов Новоегоровка, Зеленая Долина и в направлении Новомихайловки. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Северском направлении

Два вражеских штурма отбили украинские защитники в районах Верхнекаменского и Ивано-Дарьевки.

На Краматорском направлении

Украинские воины отбивают две атаки противника в районе Часового Яра.

На Торецком направлении

Агрессор совершил семь штурмовых действий в районах Торецка и Дружбы, шесть боев идут до сих пор.

На Покровском направлении

Российские захватчики совершили 11 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Сухая Балка, Елизаветовка, Луч, Котлино, Новоалександровка, Успеновка, Ясенево, Андреевка. Силы обороны сдерживают натиск и отбили 10 атак противника, один бой продолжается до сих пор. Авиаударам КАБами подвергся Покровск.

На Новопавловском направлении

Враг шесть раз пытался прорвать оборону наших защитников в районе Константинополя. КАБы противник сбросил на Новопавловку.

На Гуляйпольском направлении

Захватчик атаковал в районах Скудного, Привольного, Свободного Поля и в направлении Новополя. Неуправляемыми авиационными ракетами враг также бил по Новополю, Новодаровке, Гуляйполю, КАБы сбросил на Шевченко.

На Ореховском направлении

Враг пять раз атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Степное и Жеребянки. Все атаки уже отбиты.

На Приднепровском направлении

Враг наступательных действий не проводил, однако нанес авиаудары по Ольговке, Токаревке и Николаевке.

На Курском направлении

С начала суток произошло восемь боестолкновений, два из которых продолжаются до сих пор. Кроме того, враг нанес девять авиаударов, сбросив 16 управляемых авиабомб, также совершил 104 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.

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