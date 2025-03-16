Генштаб: враг совершил 11 попыток вытеснить ВСУ на Покровском направлении, а также на Курщине, где 8 боестолкновений с начала суток
Киев • УНН
ВСУ сдерживают врага на фронтах. Больше всего атак на Покровском направлении, также бои продолжаются на Курщине. Произошло 64 боестолкновения.
Более 60 боестолкновений на фронтах, Силы обороны Украины сдерживают наступление российских оккупантов. На Купянском, Лиманском и Покровском направлениях силы врага пытаются потеснить украинских защитников. Также продолжаются бои на Курщине.
Передает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Оперативная информация о российском вторжении.
Силы обороны Украины сдерживают наступление российских оккупантов. Террористы продолжают разрушать украинские города и села ракетными, авиационными и артиллерийскими ударами. Силы обороны принимают необходимые меры для недопущения продвижения противника вглубь украинской территории.
В настоящее время произошло 64 боевых столкновения. Сегодня от огня вражеской артиллерии и минометов пострадали громады населенных пунктов Черниговской и Сумской областей, такие как Бачевск, Яструбщина, Николаевка, Ходино, Белая Береза.
- На Харьковском направлении
Произошло четыре атаки оккупантов неподалеку от Волчанска, Каменки и в сторону Кутьковки, сейчас идет один бой. Враг нанес авиаудар по Удах.
- На Купянском направлении
Как отмечено, российские оккупанты восемь раз пытались прорвать нашу оборону в районах Петропавловки, Богуславки, Лозовой, Загрызового, и в направлении Купянска, в настоящее время одно боестолкновение продолжается.
- На Лиманском направлении
За день захватническая армия совершила шесть атак на позиции украинцев вблизи населенных пунктов Новоегоровка, Зеленая Долина и в направлении Новомихайловки. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.
- На Северском направлении
Два вражеских штурма отбили украинские защитники в районах Верхнекаменского и Ивано-Дарьевки.
- На Краматорском направлении
Украинские воины отбивают две атаки противника в районе Часового Яра.
- На Торецком направлении
Агрессор совершил семь штурмовых действий в районах Торецка и Дружбы, шесть боев идут до сих пор.
- На Покровском направлении
Российские захватчики совершили 11 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Сухая Балка, Елизаветовка, Луч, Котлино, Новоалександровка, Успеновка, Ясенево, Андреевка. Силы обороны сдерживают натиск и отбили 10 атак противника, один бой продолжается до сих пор. Авиаударам КАБами подвергся Покровск.
- На Новопавловском направлении
Враг шесть раз пытался прорвать оборону наших защитников в районе Константинополя. КАБы противник сбросил на Новопавловку.
- На Гуляйпольском направлении
Захватчик атаковал в районах Скудного, Привольного, Свободного Поля и в направлении Новополя. Неуправляемыми авиационными ракетами враг также бил по Новополю, Новодаровке, Гуляйполю, КАБы сбросил на Шевченко.
- На Ореховском направлении
Враг пять раз атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Степное и Жеребянки. Все атаки уже отбиты.
- На Приднепровском направлении
Враг наступательных действий не проводил, однако нанес авиаудары по Ольговке, Токаревке и Николаевке.
- На Курском направлении
С начала суток произошло восемь боестолкновений, два из которых продолжаются до сих пор. Кроме того, враг нанес девять авиаударов, сбросив 16 управляемых авиабомб, также совершил 104 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.
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