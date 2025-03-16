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Генштаб: враг совершил 11 попыток вытеснить ВСУ на Покровском направлении, а также на Курщине, где 8 боестолкновений с начала суток

Киев • УНН

 • 45122 просмотра

ВСУ сдерживают врага на фронтах. Больше всего атак на Покровском направлении, также бои продолжаются на Курщине. Произошло 64 боестолкновения.

Генштаб: враг совершил 11 попыток вытеснить ВСУ на Покровском направлении, а также на Курщине, где 8 боестолкновений с начала суток

Более 60 боестолкновений на фронтах, Силы обороны Украины сдерживают наступление российских оккупантов. На Купянском, Лиманском и Покровском направлениях силы врага пытаются потеснить украинских защитников. Также продолжаются бои на Курщине.

Передает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Оперативная информация о российском вторжении.

Силы обороны Украины сдерживают наступление российских оккупантов. Террористы продолжают разрушать украинские города и села ракетными, авиационными и артиллерийскими ударами. Силы обороны принимают необходимые меры для недопущения продвижения противника вглубь украинской территории.

В настоящее время произошло 64 боевых столкновения. Сегодня от огня вражеской артиллерии и минометов пострадали громады населенных пунктов Черниговской и Сумской областей, такие как Бачевск, Яструбщина, Николаевка, Ходино, Белая Береза.

  • На Харьковском направлении

    Произошло четыре атаки оккупантов неподалеку от Волчанска, Каменки и в сторону Кутьковки, сейчас идет один бой. Враг нанес авиаудар по Удах.

    • На Купянском направлении

      Как отмечено, российские оккупанты восемь раз пытались прорвать нашу оборону в районах Петропавловки, Богуславки, Лозовой, Загрызового, и в направлении Купянска, в настоящее время одно боестолкновение продолжается.

      • На Лиманском направлении

        За день захватническая армия совершила шесть атак на позиции украинцев вблизи населенных пунктов Новоегоровка, Зеленая Долина и в направлении Новомихайловки. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.

        • На Северском направлении

          Два вражеских штурма отбили украинские защитники в районах Верхнекаменского и Ивано-Дарьевки.

          • На Краматорском направлении

            Украинские воины отбивают две атаки противника в районе Часового Яра.

            • На Торецком направлении

              Агрессор совершил семь штурмовых действий в районах Торецка и Дружбы, шесть боев идут до сих пор.

              • На Покровском направлении

                Российские захватчики совершили 11 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Сухая Балка, Елизаветовка, Луч, Котлино, Новоалександровка, Успеновка, Ясенево, Андреевка. Силы обороны сдерживают натиск и отбили 10 атак противника, один бой продолжается до сих пор. Авиаударам КАБами подвергся Покровск.

                • На Новопавловском направлении

                  Враг шесть раз пытался прорвать оборону наших защитников в районе Константинополя. КАБы противник сбросил на Новопавловку.

                  • На Гуляйпольском направлении

                    Захватчик атаковал в районах Скудного, Привольного, Свободного Поля и в направлении Новополя. Неуправляемыми авиационными ракетами враг также бил по Новополю, Новодаровке, Гуляйполю, КАБы сбросил на Шевченко.

                    • На Ореховском направлении

                      Враг пять раз атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Степное и Жеребянки. Все атаки уже отбиты.

                      • На Приднепровском направлении

                        Враг наступательных действий не проводил, однако нанес авиаудары по Ольговке, Токаревке и Николаевке.

                        • На Курском направлении

                          С начала суток произошло восемь боестолкновений, два из которых продолжаются до сих пор. Кроме того, враг нанес девять авиаударов, сбросив 16 управляемых авиабомб, также совершил 104 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.

                          За неделю саперы разминировали территорию, площадь которой равна 195 Мариинским паркам в Киеве - Генштаб16.03.25, 11:58 • 61244 просмотра

                          Игорь Тележников

                          Игорь Тележников

                          Война
                          Харьковская область
                          Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
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