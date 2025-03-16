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Генштаб: ворог здійснив 11 спроб потіснити ЗСУ на Покровському напрямку, а також на Курщині, де 8 боєзіткнень з початку доби

Київ • УНН

 • 45132 перегляди

ЗСУ стримують ворога на фронтах. Найбільше атак на Покровському напрямку, також бої тривають на Курщині. Відбулося 64 боєзіткнення.

Генштаб: ворог здійснив 11 спроб потіснити ЗСУ на Покровському напрямку, а також на Курщині, де 8 боєзіткнень з початку доби

Понад 60 боєзіткнень на фронтах, Сили оборони України стримують наступ російських окупантів. На Куп’янському, Лиманському та Покровському напрямках сили ворога намагаються потіснити українських захисників. Також тривають бої на Курщині.

Передає УНН із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Оперативна інформація щодо російського вторгнення.

Сили оборони України стримують наступ російських окупантів. Терористи продовжують руйнувати українські міста і села ракетними, авіаційними та артилерійськими ударами. Сили оборони вживають необхідних заходів для недопущення просування противника углиб української території.

На цей час відбулося 64 бойових зіткнення. Сьогодні від вогню ворожої артилерії та мінометів постраждали громади населених пунктів Чернігівської та Сумської областей, такі як Бачівськ, Яструбщина, Миколаївка, Ходине, Біла Береза.

  • На Харківському напрямку

    Відбулося чотири атаки окупантів неподалік Вовчанська, Кам’янки та у бік Кутьківки, наразі точиться один бій. Ворог завдав авіаудару по Удах.

    • На Куп’янському напрямку

      Як зазначено, російські окупанти вісім разів намагалися прорвати нашу оборону в районах Петропавлівки, Богуславки, Лозової, Загризового, та в напрямку Куп’янська, на даний час одне боєзіткнення триває.

      • На Лиманському напрямку

        За день загарбницька армія здійснила шість атак на позиції українців поблизу населених пунктів Новоєгорівка, Зелена Долина та в напрямку Новомихайлівки. Одне боєзіткнення триває до цього часу.

        • На Сіверському напрямку

          Два ворожих штурми відбили українські захисники  в районах Верхньокам’янського та Івано-Дар’ївки.

          • На Краматорському напрямку

            Українські воїни відбивають дві атаки противника в районі Часового Яру.

            • На Торецькому напрямку

              Агресор здійснив сім штурмових дій в районах Торецька та Дружби, шість боїв точаться до цього часу.

              • На Покровському напрямку

                Російські загарбники здійснили 11 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій в районах населених пунктів Суха Балка, Єлизаветівка, Промінь, Котлине, Новоолександрівка, Успенівка, Ясенове, Андріївка. Сили оборони стримують натиск та відбили 10 атак противника, один бій триває дотепер. Авіаударів КАБами зазнав Покровськ.

                • На Новопавлівському напрямку

                  Ворог шість разів намагався прорвати оборону наших захисників в районі Костянтинополя. КАБи противник скинув на Новопавлівку.

                  • На Гуляйпільському напрямку

                    Загарбник атакував в районах Скудного, Привільного, Вільного Поля та в напрямку Новополя. Некерованими авіаційними ракетами ворог також бив по Новополю, Новодарівці, Гуляйполю, КАБи скинув на Шевченко.

                    • На Оріхівському напрямку

                      Ворог п’ять разів атакував позиції наших захисників в районах населених пунктів Степове та Жереб’янки. Всі атаки вже відбито.

                      • На Придніпровському напрямку

                        Ворог наступальних дій не проводив, проте завдав авіаударів по Ольгівці, Токарівці та Миколаївці.

                        • На Курському напрямку

                          З початку доби відбулось вісім боєзіткнень, два з яких тривають дотепер. Крім того, ворог завдав дев’ять авіаударів, скинувши 16 керованих авіабомб, також здійснив 104 обстріли позицій наших військ та населених пунктів.  

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