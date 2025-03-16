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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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За тиждень сапери розмінували територію, площа якої дорівнює 195 Маріїнським паркам у Києві - Генштаб

Київ • УНН

 • 61265 перегляди

Держспецтрансслужба за тиждень очистила 1700 га території від вибухівки, що дорівнює 195 Маріїнським паркам. Знешкоджено 828 небезпечних предметів, найбільше на Херсонщині.

За тиждень сапери розмінували територію, площа якої дорівнює 195 Маріїнським паркам у Києві - Генштаб

За тиждень апери Державної спеціальної служби транспорту очистили від вибухонебезпечних предметів понад 1700 гектарів території. Загалом було виявлено та знешкоджено 828 небезпечних предметів, найбільше з яких - у Херсонській області. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, пише УНН.

За тиждень сапери Державної спеціальної служби транспорту перевірили та очистили від вибухонебезпечних предметів територію, площа якої дорівнює 195 Маріїнським паркам у Києві

- йдеться у повідомленні.

Зокрема, з 09 по 16 березня групи розмінування Держспецтрансслужби виявили, вилучили та знешкодили 828 вибухонебезпечних предметів. Розмінували та перевірили територію загальною площею 1739,29 гектарів. 

Як повідомляється, найбільше вибухонебезпечних предметів вилучено у Херсонській області - 500.

Всього від початку широкомасштабної агресії російської федерації підрозділами Держспецтрансслужби виявлено, вилучено і знешкоджено 218059 вибухонебезпечних предметів

- зазначають в Генштабі.

Відомо, що розміновано та перевірено територію площею 193870,04 гектара, а саме:

  • автомобільних доріг – 1095,16 км;
    • акваторії – 25,78 га;
      • залізничних колій – 2761,31 км;
        • лінії електромереж – 534,95 км;
          • газогонів – 82,77 км;
            • територій житлового призначення – 381,18 га;
              • лісів – 508,53 га.

                В Україні з'явиться унікальний полігон для тестування ШІ у розмінуванні24.02.25, 16:05 • 24721 перегляд

                Аліна Волянська

                Аліна Волянська

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