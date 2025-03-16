За тиждень сапери розмінували територію, площа якої дорівнює 195 Маріїнським паркам у Києві - Генштаб

За тиждень апери Державної спеціальної служби транспорту очистили від вибухонебезпечних предметів понад 1700 гектарів території. Загалом було виявлено та знешкоджено 828 небезпечних предметів, найбільше з яких - у Херсонській області. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, пише УНН.

За тиждень сапери Державної спеціальної служби транспорту перевірили та очистили від вибухонебезпечних предметів територію, площа якої дорівнює 195 Маріїнським паркам у Києві - йдеться у повідомленні.

Зокрема, з 09 по 16 березня групи розмінування Держспецтрансслужби виявили, вилучили та знешкодили 828 вибухонебезпечних предметів. Розмінували та перевірили територію загальною площею 1739,29 гектарів.

Як повідомляється, найбільше вибухонебезпечних предметів вилучено у Херсонській області - 500.

Всього від початку широкомасштабної агресії російської федерації підрозділами Держспецтрансслужби виявлено, вилучено і знешкоджено 218059 вибухонебезпечних предметів - зазначають в Генштабі.

Відомо, що розміновано та перевірено територію площею 193870,04 гектара, а саме:

автомобільних доріг – 1095,16 км;

акваторії – 25,78 га;

залізничних колій – 2761,31 км;

лінії електромереж – 534,95 км;

газогонів – 82,77 км;

територій житлового призначення – 381,18 га;

лісів – 508,53 га.

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