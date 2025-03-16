За тиждень сапери розмінували територію, площа якої дорівнює 195 Маріїнським паркам у Києві - Генштаб
Київ • УНН
Держспецтрансслужба за тиждень очистила 1700 га території від вибухівки, що дорівнює 195 Маріїнським паркам. Знешкоджено 828 небезпечних предметів, найбільше на Херсонщині.
За тиждень апери Державної спеціальної служби транспорту очистили від вибухонебезпечних предметів понад 1700 гектарів території. Загалом було виявлено та знешкоджено 828 небезпечних предметів, найбільше з яких - у Херсонській області. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, пише УНН.
За тиждень сапери Державної спеціальної служби транспорту перевірили та очистили від вибухонебезпечних предметів територію, площа якої дорівнює 195 Маріїнським паркам у Києві
Зокрема, з 09 по 16 березня групи розмінування Держспецтрансслужби виявили, вилучили та знешкодили 828 вибухонебезпечних предметів. Розмінували та перевірили територію загальною площею 1739,29 гектарів.
Як повідомляється, найбільше вибухонебезпечних предметів вилучено у Херсонській області - 500.
Всього від початку широкомасштабної агресії російської федерації підрозділами Держспецтрансслужби виявлено, вилучено і знешкоджено 218059 вибухонебезпечних предметів
Відомо, що розміновано та перевірено територію площею 193870,04 гектара, а саме:
- автомобільних доріг – 1095,16 км;
- акваторії – 25,78 га;
- залізничних колій – 2761,31 км;
- лінії електромереж – 534,95 км;
- газогонів – 82,77 км;
- територій житлового призначення – 381,18 га;
- лісів – 508,53 га.
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