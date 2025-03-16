За неделю саперы разминировали территорию, площадь которой равна 195 Мариинским паркам в Киеве - Генштаб
Киев • УНН
Госспецтрансслужба за неделю очистила 1700 га территории от взрывчатки, что равно 195 Мариинским паркам. Обезврежено 828 опасных предметов, больше всего в Херсонской области.
За неделю оперы Государственной специальной службы транспорта очистили от взрывоопасных предметов более 1700 гектаров территории. В общей сложности было обнаружено и обезврежено 828 опасных предметов, больше всего из которых - в Херсонской области. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, пишет УНН.
За неделю саперы Государственной специальной службы транспорта проверили и очистили от взрывоопасных предметов территорию, площадь которой равна 195 Мариинским паркам в Киеве
В частности, с 09 по 16 марта группы разминирования Госспецтрансслужбы обнаружили, изъяли и обезвредили 828 взрывоопасных предметов. Разминировали и проверили территорию общей площадью 1739,29 гектаров.
Как сообщается, больше всего взрывоопасных предметов изъято в Херсонской области - 500.
Всего от начала широкомасштабной агрессии российской федерации подразделениями Госспецтрансслужбы выявлено, изъято и обезврежено 218059 взрывоопасных предметов
Известно, что разминировано и проверено территорию площадью 193870,04 гектара, а именно:
- автомобильных дорог – 1095,16 км;
- акватории – 25,78 га;
- железнодорожных путей – 2761,31 км;
- линии электросетей – 534,95 км;
- газопроводов – 82,77 км;
- территорий жилого назначения – 381,18 га;
- лесов – 508,53 га.
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