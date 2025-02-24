В Украине появится уникальный полигон для тестирования ИИ в разминировании
Киев • УНН
Минобороны создаст специальный полигон для испытания новейших технологий разминирования, включая решения на базе искусственного интеллекта. На объекте будут формировать банк инновационных решений и координационную платформу по гуманитарному разминированию.
В Украине создадут специальный полигон для тестирования новейших технологий разминирования, в частности решений на основе искусственного интеллекта. Министерство обороны вместе с международными партнерами уже определило место для его размещения. Об этом говорится на сайте ведомства, передает УНН.
Детали
Как сообщается, представители Главного управления противоминной деятельности, гражданской защиты и экологической безопасности, Программы развития ООН, Минэкономики и Национальной ассоциации оборонной промышленности осуществили выезд на локацию будущего полигона.
В частности, участники встречи оценили эффективность имеющейся базы и обсудили перспективы ее использования для тестирования передовых технологий.
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Это первый шаг в рамках стратегической инициативы по созданию инновационного испытательного полигона. Вместе с партнерами мы определили ключевые направления дальнейшей работы и приняли решение о создании здесь учебно-испытательного комплекса по развитию новейших технологий в сфере противоминной деятельности, где будет не только проводиться модернизация технологий, но и формироваться банк инновационных решений. Это также открывает новые аспекты международного партнерства
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Кроме того, ПРООН и Министерство экономики выразили заинтересованность в развитии этого проекта как базового для формирования координационной платформы по инновациям в гуманитарном разминировании. По информации, планируется создание дорожной карты, формирование рабочей группы и подготовка к первым тестированиям.
Также, участники выездной встречи подчеркнули, что создание такого современного полигона будет способствовать развитию новейших технологий, которые позволят ускорить гуманитарное разминирование, повысить безопасность деминеров и уменьшить риски для гражданского населения.