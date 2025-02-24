В Украине появится уникальный полигон для тестирования ИИ в разминировании

В Украине создадут специальный полигон для тестирования новейших технологий разминирования, в частности решений на основе искусственного интеллекта. Министерство обороны вместе с международными партнерами уже определило место для его размещения. Об этом говорится на сайте ведомства, передает УНН.

Детали

Как сообщается, представители Главного управления противоминной деятельности, гражданской защиты и экологической безопасности, Программы развития ООН, Минэкономики и Национальной ассоциации оборонной промышленности осуществили выезд на локацию будущего полигона.

В частности, участники встречи оценили эффективность имеющейся базы и обсудили перспективы ее использования для тестирования передовых технологий.

В течение 2024 года в Украине разминировали около 255 тыс. гектаров земли - эксперт

Это первый шаг в рамках стратегической инициативы по созданию инновационного испытательного полигона. Вместе с партнерами мы определили ключевые направления дальнейшей работы и приняли решение о создании здесь учебно-испытательного комплекса по развитию новейших технологий в сфере противоминной деятельности, где будет не только проводиться модернизация технологий, но и формироваться банк инновационных решений. Это также открывает новые аспекты международного партнерства - отметила представитель Главного управления противоминной деятельности Ольга Дробот.

За неделю саперы разминировали территорию, втрое превышающую площадь Ватикана - Генштаб

Кроме того, ПРООН и Министерство экономики выразили заинтересованность в развитии этого проекта как базового для формирования координационной платформы по инновациям в гуманитарном разминировании. По информации, планируется создание дорожной карты, формирование рабочей группы и подготовка к первым тестированиям.

Также, участники выездной встречи подчеркнули, что создание такого современного полигона будет способствовать развитию новейших технологий, которые позволят ускорить гуманитарное разминирование, повысить безопасность деминеров и уменьшить риски для гражданского населения.