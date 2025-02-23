За неделю саперы разминировали территорию, втрое превышающую площадь Ватикана - Генштаб
Киев • УНН
За неделю саперы Госспецтрансслужбы разминировали 151,53 га территории и обезвредили 317 взрывоопасных предметов. Больше всего находок обнаружено в Николаевской области - 289 единиц.
За неделю, с 16 по 23 февраля, саперы Государственной специальной службы транспорта провели масштабное разминирование территорий, очищенных от взрывоопасных предметов, общая площадь которых составляет 151,53 гектара - это более чем втрое превышает площадь Ватикана. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, пишет УНН.
Детали
За неделю саперы Государственной специальной службы транспорта проверили и очистили от взрывоопасных предметов территорию, площадь которой более чем в три раза превышает площадь Ватикана
По информации, с 16 по 23 февраля группы разминирования Госспецтрансслужбы обнаружили, изъяли и обезвредили 317 взрывоопасных предметов. Разминировали и проверили территорию общей площадью 151,53 гектаров.
Больше всего взрывоопасных предметов - 289 единиц - было найдено в Николаевской области.
С начала полномасштабного вторжения россии подразделения Госспецтрансслужбы обезвредили 216 226 взрывоопасных предметов. Общая площадь разминированной территории составляет 189 883,23 га. Также очищено:
- Автомобильных дорог - 1077,70 км
- Акватории - 25,78 га
- Железнодорожных путей - 2736,21 км
- Линии электросетей - 528,55 км
- Газопроводов - 82,77 км
- Территорий жилого назначения - 380,72 га
- Лесов - 492,79 га
Спасатели в очередной раз призывают граждан соблюдать правила минной безопасности. Маркировка, специальные ленты, знаки «Опасно мины!» или «Стоп мины!» и красные флажки означают, что территория может быть опасной.
В случае обнаружения взрывоопасного или подозрительного предмета необходимо немедленно сообщить об этом по телефонам 101 или 102.
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