В течение 2024 года в Украине разминировали около 255 тыс. гектаров земли - эксперт

Около 255 тыс гектаров земли в течение 2024 года было разминировано, однако разминирование требует еще где-то 1-1,5 млн гектаров земли, сообщил заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук во время брифинга, пишет УНН.

Детали

По информации, сейчас работает более 59 официально зарегистрированных саперных групп, в том числе иностранных. И около 60 групп проходит аккредитацию, что может означать ускорение разминирования территорий.

Единственная проблема, которая приостановила, по моему мнению этот процесс, это то, что было выделено в 2024 году около 3 млрд грн для того, чтобы разминирование происходило быстрее. На самом деле лишь единицы воспользовались этой поддержкой - отметил Денис Марчук.

По словам эксперта, на 2025 год на разминирование территорий выделили лишь 1 млрд грн.



Будем надеяться, что профессиональные саперные группы, которые представляют иностранные кампании, смогут привести с собой иностранные фонды, которые будут спонсировать эту работу. Потому что на самом деле цифра 255 тысяч вроде не маленькая, но в условиях работы, которая осуществляется на Запорожском, Херсонском, Сумском, Харьковском направлениях, гектаров, которые нужно разминировать осталось еще где-то 1-1,5 млн - говорит заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета.

Напомним

Ранее уже писали, что Киевская ОВА подписала меморандум с «Глобал Клиаренс Солюшинс Юкрейн» для гуманитарного разминирования. Компания будет предоставлять широкий спектр противоминной помощи, включая обследование и очистку территорий.