В течение 2024 года в Украине разминировали около 255 тыс. гектаров земли - эксперт

ukenru
Эксклюзив
Эксперт рассказал о роли иностранной помощи во внедрении энергоэффективных мероприятий в украинских общинах
13:33 • 1450 просмотра

Эксперт рассказал о роли иностранной помощи во внедрении энергоэффективных мероприятий в украинских общинах

Эксклюзив
В оккупированном Крыму увеличивается сопротивление - и.о. постпреда президента
13:15 • 8487 просмотра

В оккупированном Крыму увеличивается сопротивление - и.о. постпреда президента

Эксклюзив
С начала полномасштабной войны в КНИИСЭ провели 30 тыс. судебных экспертиз, которые в большинстве касались последствий российской агрессии
12:06 • 35537 просмотра

С начала полномасштабной войны в КНИИСЭ провели 30 тыс. судебных экспертиз, которые в большинстве касались последствий российской агрессии

"еРодина"? В Минсоц рассказали о платформе для украинцев за границей
 • 110978 просмотра

"еРодина"? В Минсоц рассказали о платформе для украинцев за границей

Эксклюзив
Способ переписи населения через НБУ нельзя реализовать - Минсоц
 • 153797 просмотра

Способ переписи населения через НБУ нельзя реализовать - Минсоц

Эксклюзив
Громады должны обеспечивать собственную энергоавтономность - эксперт
 • 157358 просмотра

Громады должны обеспечивать собственную энергоавтономность - эксперт

Эксклюзив
Меркурий уже не ретроградный: гороскоп для всех знаков Зодиака на 16 – 22 декабря
 • 159405 просмотра

Меркурий уже не ретроградный: гороскоп для всех знаков Зодиака на 16 – 22 декабря

Эксклюзив
«Смотрящие» Гетманцева и рэкет вместо закона: жестокая правда о работе ГНС от экс-руководителя Хмельницкой налоговой Ирины Зленко
 • 169797 просмотра

«Смотрящие» Гетманцева и рэкет вместо закона: жестокая правда о работе ГНС от экс-руководителя Хмельницкой налоговой Ирины Зленко

Минус еще 40 цистерн горючего на 4 млн долларов: СБУ вместе с Силами обороны взорвали вражеский поезд на Запорожье
 • 133798 просмотра

Минус еще 40 цистерн горючего на 4 млн долларов: СБУ вместе с Силами обороны взорвали вражеский поезд на Запорожье

Эксклюзив
Останутся ли доступными лекарства? В Минздраве обсудили скандальные нововведения с фармацевтическим сообществом
 • 163813 просмотра

Останутся ли доступными лекарства? В Минздраве обсудили скандальные нововведения с фармацевтическим сообществом

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Черном и Азовском морях вражеские корабли не наблюдаются

В Черном и Азовском морях вражеские корабли не наблюдаются

 • 102533 просмотра
Трамп предположил, что может отменить разрешение Байдена на удары Украины по рф американским оружием

Трамп предположил, что может отменить разрешение Байдена на удары Украины по рф американским оружием

 • 24405 просмотра
Принц Гарри и Меган Маркл впервые за два года опубликовали фото дочери Лилибет: поклонники поражены ее длинными волосами

Принц Гарри и Меган Маркл впервые за два года опубликовали фото дочери Лилибет: поклонники поражены ее длинными волосами

 • 102186 просмотра
Новый рождественский фильм с Джонсоном и Эвансом бьет рекорды на Prime Video после скромного кинопроката

Новый рождественский фильм с Джонсоном и Эвансом бьет рекорды на Prime Video после скромного кинопроката

07:55 • 101151 просмотра
Бизнес для сожительницы или что один из руководителей налоговой Сокур скрывает от НАПК

Бизнес для сожительницы или что один из руководителей налоговой Сокур скрывает от НАПК

11:37 • 58937 просмотра
публикации
АРМА уже три месяца работает без общественного надзора: есть ли что скрывать агентству

АРМА уже три месяца работает без общественного надзора: есть ли что скрывать агентству

13:00 • 15248 просмотра
Бизнес для сожительницы или что один из руководителей налоговой Сокур скрывает от НАПК

Бизнес для сожительницы или что один из руководителей налоговой Сокур скрывает от НАПК

11:37 • 58937 просмотра
Марафон инвалидности: сможет ли глава АРМА Дума избежать ответственности

Марафон инвалидности: сможет ли глава АРМА Дума избежать ответственности

 • 145651 просмотра
«Смотрящие» Гетманцева и рэкет вместо закона: жестокая правда о работе ГНС от экс-руководителя Хмельницкой налоговой Ирины Зленко

«Смотрящие» Гетманцева и рэкет вместо закона: жестокая правда о работе ГНС от экс-руководителя Хмельницкой налоговой Ирины Зленко
Эксклюзив

 • 169798 просмотра
Креативный ход украинского правительства

Креативный ход украинского правительства

 • 165698 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Новый рождественский фильм с Джонсоном и Эвансом бьет рекорды на Prime Video после скромного кинопроката

Новый рождественский фильм с Джонсоном и Эвансом бьет рекорды на Prime Video после скромного кинопроката

07:55 • 101151 просмотра
Принц Гарри и Меган Маркл впервые за два года опубликовали фото дочери Лилибет: поклонники поражены ее длинными волосами

Принц Гарри и Меган Маркл впервые за два года опубликовали фото дочери Лилибет: поклонники поражены ее длинными волосами

 • 102186 просмотра
Самолет с 259 пассажирами совершил экстренную посадку из-за запаха свиней на борту

Самолет с 259 пассажирами совершил экстренную посадку из-за запаха свиней на борту

 • 98368 просмотра
Китайский Instagram-аналог Xiaohongshu превращается в платформу для продаж

Китайский Instagram-аналог Xiaohongshu превращается в платформу для продаж

 • 106842 просмотра
Сидни Суини заметили на отдыхе в Нью-Йорке после отпора критикам ее внешности

Сидни Суини заметили на отдыхе в Нью-Йорке после отпора критикам ее внешности

 • 101834 просмотра
Актуальное

Обратиться по вопросам размещения рекламы

В течение 2024 года в Украине разминировали около 255 тыс. гектаров земли - эксперт

В течение 2024 года в Украине разминировали около 255 тыс. гектаров земли - эксперт

Киев  •  УНН

 • 3256 просмотра

Read in English

В 2024 году в Украине разминировано 255 тыс га территорий, но требует разминирования еще 1-1,5 млн га. Над разминированием работает 59 саперных групп, еще 60 проходят аккредитацию.

Около 255 тыс гектаров земли в течение 2024 года было разминировано, однако разминирование требует еще где-то 1-1,5 млн гектаров земли, сообщил заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук во время брифинга, пишет УНН.

Детали

По информации, сейчас работает более 59 официально зарегистрированных саперных групп, в том числе иностранных. И около 60 групп проходит аккредитацию, что может означать ускорение разминирования территорий.

Единственная проблема, которая приостановила, по моему мнению этот процесс, это то, что было выделено в 2024 году около 3 млрд грн для того, чтобы разминирование происходило быстрее. На самом деле лишь единицы воспользовались этой поддержкой

- отметил Денис Марчук.

По словам эксперта, на 2025 год на разминирование территорий выделили лишь 1 млрд грн. 

Будем надеяться, что профессиональные саперные группы, которые представляют иностранные кампании, смогут привести с собой иностранные фонды, которые будут спонсировать эту работу. Потому что на самом деле цифра 255 тысяч вроде не маленькая, но в условиях работы, которая осуществляется на Запорожском, Херсонском, Сумском, Харьковском направлениях, гектаров, которые нужно разминировать осталось еще где-то 1-1,5 млн

- говорит заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета.

Напомним 

Ранее уже писали, что Киевская ОВА подписала меморандум с «Глобал Клиаренс Солюшинс Юкрейн» для гуманитарного разминирования. Компания будет предоставлять широкий спектр противоминной помощи, включая обследование и очистку территорий.

Алина Волянская

Алина Волянская

ВойнаАгроновости
ukrainaУкраина
zaporozheЗапорожье
khersonХерсон
sumyСумы
kievКиев
kharkivХарьков