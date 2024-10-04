Київщина залучає швейцарську компанію для розмінування територій
Київ • УНН
Київська ОВА підписала меморандум з "Глобал Кліаренс Солюшинс Юкрейн" для гуманітарного розмінування. Компанія надаватиме широкий спектр протимінної допомоги, включаючи обстеження та очищення територій.
Київщина залучить до гуманітарного розмінування територій швейцарську компанію. Відповідний Меморандум підписали сьогодні начальник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко та генеральний директор "Глобал Кліаренс Солюшинс Юкрейн" Дмитро Салімонов. Це швейцарська компанія з інженерними та виробничими потужностями у Німеччині та регіональними представництвами по всьому світу та працює в Україні з 2022 року, передає УНН із посиланням на Київську ОВА.
"Після бойових дій на деокупованих територіях Київщини залишилося чимало вибухонебезпечних предметів. І існують великі ризики для цивільного населення. Фахівці ДСНС продовжують роботи з розмінування, але виключно сил українських фахівців та бюджетних коштів недостатньо. Тому залучаємо сертифікованих операторів, а також фінансування міжнародних партнерів, щоб розмінування не розтягнулося на довгі роки. Ще одне важливе питання – належна кількість професійної техніки", – розповів Руслан Кравченко.
Всі заходи у протимінній діяльності будуть реалізовуватися у тісній координації з Національним органом з питань протимінної діяльності.
"Глобал Кліаренс Солюшинс Юкрейн" надає широкий спектр протимінної допомоги: управління проєктами, консультування, обстеження та очищення територій, розбудова спроможностей, навчання. Компанія вже сьогодні активно співпрацює з ДСНС, Нацполіцією, Міноборони тощо.
"Загалом на сьогодні КОДА вже співпрацює з 7 операторами протимінної діяльності, які мають відповідні сертифікати. Ми прагнемо створити безпечне середовище для всіх мешканців Київщини та забезпечити можливості для розвитку регіону. Через вибухонебезпечні предмети чимало земель наразі непридатні для використання", – додав Руслан Кравченко.