Киевщина привлекает швейцарскую компанию для разминирования территорий

Киевщина привлечет к гуманитарному разминированию территорий швейцарскую компанию. Соответствующий Меморандум подписали сегодня начальник Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко и генеральный директор "Глобал Клиаренс Солюшинс Юкрейн" Дмитрий Салимонов. Это швейцарская компания с инженерными и производственными мощностями в Германии и региональными представительствами по всему миру и работает в Украине с 2022 года, передает УНН со ссылкой на Киевскую ОГА.

"После боевых действий на деоккупированных территориях Киевщины осталось немало взрывоопасных предметов. И существуют большие риски для гражданского населения. Специалисты ГСЧС продолжают работы по разминированию, но исключительно сил украинских специалистов и бюджетных средств недостаточно. Поэтому привлекаем сертифицированных операторов, а также финансирование международных партнеров, чтобы разминирование не растянулось на долгие годы. Еще один важный вопрос - надлежащее количество профессиональной техники", - рассказал Руслан Кравченко.

Все мероприятия в противоминной деятельности будут реализовываться в тесной координации с Национальным органом по вопросам противоминной деятельности.

"Глобал Клиаренс Солюшинс Юкрейн" предоставляет широкий спектр противоминной помощи: управление проектами, консультирование, обследование и очистка территорий, развитие возможностей, обучение. Компания уже сегодня активно сотрудничает с ГСЧС, Нацполицией, Минобороны и т.д.

"Всего на сегодня КОВА уже сотрудничает с 7 операторами противоминной деятельности, которые имеют соответствующие сертификаты. Мы стремимся создать безопасную среду для всех жителей Киевщины и обеспечить возможности для развития региона. Из-за взрывоопасных предметов немало земель пока непригодны для использования", - добавил Руслан Кравченко.