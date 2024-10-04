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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Киевщина привлекает швейцарскую компанию для разминирования территорий

Киевщина привлекает швейцарскую компанию для разминирования территорий

Киев  •  УНН

4 октября 2024, 13:10  •  4827 просмотра

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Киевская ОВА подписала меморандум с "Глобал Клиаренс Солюшинс Юкрейн" для гуманитарного разминирования. Компания будет предоставлять широкий спектр противоминной помощи, включая обследование и очистку территорий.

Киевщина привлечет к гуманитарному  разминированию территорий швейцарскую компанию. Соответствующий Меморандум подписали сегодня начальник Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко и генеральный директор "Глобал Клиаренс Солюшинс Юкрейн" Дмитрий Салимонов. Это швейцарская компания с инженерными и производственными мощностями в Германии и региональными представительствами по всему миру и работает в Украине с 2022 года, передает УНН со ссылкой на Киевскую ОГА.

"После боевых действий на деоккупированных территориях Киевщины осталось немало взрывоопасных предметов. И существуют большие риски для гражданского населения. Специалисты ГСЧС продолжают работы по разминированию, но исключительно сил украинских специалистов и бюджетных средств недостаточно. Поэтому привлекаем сертифицированных операторов, а также финансирование международных партнеров, чтобы разминирование не растянулось на долгие годы. Еще один важный вопрос - надлежащее количество профессиональной техники", - рассказал Руслан Кравченко. 

Все мероприятия в противоминной деятельности будут реализовываться в тесной координации с Национальным органом по вопросам противоминной деятельности. 

"Глобал Клиаренс Солюшинс Юкрейн" предоставляет широкий спектр противоминной помощи: управление проектами, консультирование, обследование и очистка территорий, развитие возможностей, обучение. Компания уже сегодня активно сотрудничает с ГСЧС, Нацполицией, Минобороны и т.д. 

"Всего на сегодня КОВА уже сотрудничает с 7 операторами противоминной деятельности, которые имеют соответствующие сертификаты. Мы стремимся создать безопасную среду для всех жителей Киевщины и обеспечить возможности для развития региона. Из-за взрывоопасных предметов немало земель пока непригодны для использования", - добавил Руслан Кравченко. 

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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