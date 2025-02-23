За тиждень сапери розмінували територію, що втричі перевищує площу Ватикану - Генштаб

За тиждень, з 16 по 23 лютого, сапери Державної спеціальної служби транспорту провели масштабне розмінування територій, очищених від вибухонебезпечних предметів, загальна площа яких становить 151,53 гектара – це більш ніж утричі перевищує площу Ватикану. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, пише УНН.

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За тиждень сапери Державної спеціальної служби транспорту перевірили та очистили від вибухонебезпечних предметів територію, площа якої більш ніж у тричі перевищує площу Ватикану - йдеться у повідомленні.

За інформацією, з 16 по 23 лютого групи розмінування Держспецтрансслужби виявили, вилучили та знешкодили 317 вибухонебезпечних предметів. Розмінували та перевірили територію загальною площею 151,53 гектарів.

Найбільше вибухонебезпечних предметів - 289 одиниць - було знайдено у Миколаївській області.

З початку повномасштабного вторгнення росії підрозділи Держспецтрансслужби знешкодили 216 226 вибухонебезпечних предметів. Загальна площа розмінованої території становить 189 883,23 га. Також очищено:

- Автомобільних доріг – 1077,70 км

- Акваторії – 25,78 га

- Залізничних колій – 2736,21 км

- Лінії електромереж – 528,55 км

- Газогонів – 82,77 км

- Територій житлового призначення – 380,72 га

- Лісів – 492,79 га

Рятувальники вкотре закликають громадян дотримуватись правил мінної безпеки. Маркування, спеціальні стрічки, знаки "Небезпечно міни!" або "Стоп міни!" та червоні прапорці означають, що територія може бути небезпечною.

У разі виявлення вибухонебезпечного чи підозрілого предмета необхідно негайно повідомити про це за телефонами 101 або 102.

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