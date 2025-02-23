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За тиждень сапери розмінували територію, що втричі перевищує площу Ватикану - Генштаб

За тиждень сапери розмінували територію, що втричі перевищує площу Ватикану - Генштаб

Київ • УНН

 • 23315 перегляди

За тиждень сапери Держспецтрансслужби розмінували 151,53 га території та знешкодили 317 вибухонебезпечних предметів. Найбільше знахідок виявлено у Миколаївській області - 289 одиниць.

За тиждень, з 16 по 23 лютого, сапери Державної спеціальної служби транспорту провели масштабне розмінування територій, очищених від вибухонебезпечних предметів, загальна площа яких становить 151,53 гектара – це більш ніж утричі перевищує площу Ватикану. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, пише УНН.

Деталі

За тиждень сапери Державної спеціальної служби транспорту перевірили та очистили від вибухонебезпечних предметів територію, площа якої більш ніж у тричі перевищує площу Ватикану

- йдеться у повідомленні.

За інформацією, з 16 по 23 лютого групи розмінування Держспецтрансслужби виявили, вилучили та знешкодили 317 вибухонебезпечних предметів. Розмінували та перевірили територію загальною площею 151,53 гектарів. 

Найбільше вибухонебезпечних предметів - 289 одиниць - було знайдено у Миколаївській області.

З початку повномасштабного вторгнення росії підрозділи Держспецтрансслужби знешкодили 216 226 вибухонебезпечних предметів. Загальна площа розмінованої території становить 189 883,23 га. Також очищено:

- Автомобільних доріг – 1077,70 км

- Акваторії – 25,78 га

- Залізничних колій – 2736,21 км

- Лінії електромереж – 528,55 км

- Газогонів – 82,77 км

- Територій житлового призначення – 380,72 га

- Лісів – 492,79 га

Рятувальники вкотре закликають громадян дотримуватись правил мінної безпеки. Маркування, спеціальні стрічки, знаки "Небезпечно міни!" або "Стоп міни!" та червоні прапорці означають, що територія може бути небезпечною.

У разі виявлення вибухонебезпечного чи підозрілого предмета необхідно негайно повідомити про це за телефонами 101 або 102.

Протягом 2024 року в Україні розмінували близько 255 тис. гектарів землі - експерт17.12.24, 15:02 • 42263 перегляди

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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