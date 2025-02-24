В Україні з'явиться унікальний полігон для тестування ШІ у розмінуванні

В Україні створять спеціальний полігон для тестування новітніх технологій розмінування, зокрема рішень на основі штучного інтелекту. Міністерство оборони разом із міжнародними партнерами вже визначило місце для його розміщення. Про це йдеться на сайті відомства, передає УНН.

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Як повідомляється, представники Головного управління протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки, Програми розвитку ООН, Мінекономіки та Національної асоціації оборонної промисловості здійснили виїзд на локацію майбутнього полігону.

Зокрема, учасники зустрічі оцінили ефективність наявної бази та обговорили перспективи її використання для тестування передових технологій.

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Це перший крок у межах стратегічної ініціативи зі створення інноваційного випробувального полігону. Разом із партнерами ми визначили ключові напрямки подальшої роботи та ухвалили рішення щодо створення тут навчально-випробувального комплексу з розвитку новітніх технологій у сфері протимінної діяльності, де не лише проводитиметься модернізація технологій, а й формуватиметься банк інноваційних рішень. Це також відкриває нові аспекти міжнародного партнерства