В Україні з'явиться унікальний полігон для тестування ШІ у розмінуванні

ukenru
Ексклюзив
06:50 • 8901 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

05:23 • 43004 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 127056 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 185869 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 149806 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 140509 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 118287 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108414 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 103055 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 145265 перегляди

Як правильно посадити плодовий сад: поради

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Перехоплення ГУР: у росії заявили про втрати серед кадирівців після атаки ЗСУ в Брянській області

Перехоплення ГУР: у росії заявили про втрати серед кадирівців після атаки ЗСУ в Брянській області

16 березня, 22:18 • 72593 перегляди
В Угорщині проведуть опитування щодо вступу України до ЄС: опубліковано бюлетень

В Угорщині проведуть опитування щодо вступу України до ЄС: опубліковано бюлетень

17 березня, 00:38 • 25960 перегляди
"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

01:54 • 61080 перегляди
Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

04:18 • 75606 перегляди
Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

04:45 • 69815 перегляди
Публікації
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 145268 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 144237 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 277941 перегляди
Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

12 березня, 15:33 • 306735 перегляди
Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

12 березня, 15:09 • 242547 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

04:30 • 23547 перегляди
Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

16 березня, 13:56 • 64127 перегляди
Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

15 березня, 10:19 • 112636 перегляди
П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

14 березня, 19:57 • 135597 перегляди
Фассбендер "прорекламував" Крейга на роль Бонда замість себе

Фассбендер "прорекламував" Крейга на роль Бонда замість себе

14 березня, 12:29 • 117809 перегляди
Актуальне
В Україні з'явиться унікальний полігон для тестування ШІ у розмінуванні

В Україні з'явиться унікальний полігон для тестування ШІ у розмінуванні

Київ • УНН

 • 24643 перегляди

Міноборони створить спеціальний полігон для випробування новітніх технологій розмінування, включаючи рішення на базі штучного інтелекту. На об'єкті формуватимуть банк інноваційних рішень та координаційну платформу з гуманітарного розмінування.

В Україні створять спеціальний полігон для тестування новітніх технологій розмінування, зокрема рішень на основі штучного інтелекту. Міністерство оборони разом із міжнародними партнерами вже визначило місце для його розміщення. Про це йдеться на сайті відомства, передає УНН.

Деталі

Як повідомляється, представники Головного управління протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки, Програми розвитку ООН, Мінекономіки та Національної асоціації оборонної промисловості здійснили виїзд на локацію майбутнього полігону. 

Зокрема, учасники зустрічі оцінили ефективність наявної бази та обговорили перспективи її використання для тестування передових технологій.

Протягом 2024 року в Україні розмінували близько 255 тис. гектарів землі - експерт17.12.24, 15:02 • 42263 перегляди

Це перший крок у межах стратегічної ініціативи зі створення інноваційного випробувального полігону. Разом із партнерами ми визначили ключові напрямки подальшої роботи та ухвалили рішення щодо створення тут навчально-випробувального комплексу з розвитку новітніх технологій у сфері протимінної діяльності, де не лише проводитиметься модернізація технологій, а й формуватиметься банк інноваційних рішень. Це також відкриває нові аспекти міжнародного партнерства 

– зазначила представниця Головного управління протимінної діяльності Ольга Дробот. 

За тиждень сапери розмінували територію, що втричі перевищує площу Ватикану - Генштаб 23.02.25, 13:56 • 23315 переглядiв

Крім того, ПРООН і Міністерство економіки висловили зацікавленість у розвитку цього проєкту як базового для формування координаційної платформи з інновацій у гуманітарному розмінуванні. За інформацією, планується створення дорожньої карти, формування робочої групи та підготовка до перших тестувань.

Також, учасники виїзної зустрічі підкреслили, що створення такого сучасного полігону сприятиме розвитку новітніх технологій, які дадуть змогу прискорити гуманітарне розмінування, підвищити безпеку демінерів і зменшити ризики для цивільного населення.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

ВійнаТехнології
ministerstvo-oborony-ukrainaМіністерство оборони України
ukrainaУкраїна
vatykanВатикан

Звернутися з питань розміщення реклами