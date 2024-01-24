У Нідерландах заарештували 3 осіб за підозрою в ухиленні від санкцій проти рф
Київ • УНН
Влада Нідерландів заарештувала трьох осіб, пов'язаних з міжнародною контрабандною мережею, яких звинувачують у порушенні європейських санкцій проти росії. Групу, до якої входили адміністратори зареєстрованої в Нідерландах компанії, підозрюють в експорті до росії технологій і лабораторного обладнання, що потенційно можуть бути використані у військових цілях.
Влада Нідерландів заарештувала трьох осіб в рамках багатонаціонального розслідування міжнародної контрабандної мережі, що, як стверджується, працювала задля обходу загальноєвропейських санкцій проти росії. Про це повідомляє Politico, пише УНН.
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У вівторок Служба фіскальної інформації та розслідувань Нідерландів повідомила, що затримала трьох осіб з Дімена та Гааги, усі у віці близько п'ятдесяти років.
Зазначається, що арешти були проведені 9 січня. Рейди також відбулися в Естонії, Латвії, Німеччині та Канаді.
Двоє підозрюваних були адміністраторами зареєстрованої в Нідерландах компанії, створеної у 2017 році. Вона експортувала до росії "технологічне і лабораторне обладнання" з потенційно військовою метою,
ЄС наклав на росію вже 12 пакетів санкцій після повномасштабного вторгнення рф в Україну у 2022 році. Але обмеження критикують за те, що вони залишають занадто багато лазівок.
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