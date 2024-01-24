В Нидерландах арестовали 3 человек по подозрению в уклонении от санкций против рф
Киев • УНН
Власти Нидерландов арестовали трех человек, связанных с международной контрабандной сетью, которых обвиняют в нарушении европейских санкций против россии. Группу, в которую входили администраторы зарегистрированной в Нидерландах компании, подозревают в экспорте в россию технологий и лабораторного оборудования, которые потенциально могут быть использованы в военных целях.
Власти Нидерландов арестовали трех человек в рамках многонационального расследования международной контрабандной сети, которая, как утверждается, работала для обхода общеевропейских санкций против россии. Об этом сообщает Politico, пишет УНН.
Детали
Во вторник Служба фискальной информации и расследований Нидерландов сообщила, что задержала трех человек из Димена и Гааги, все в возрасте около пятидесяти лет.
Отмечается, что аресты были проведены 9 января. Рейды также состоялись в Эстонии, Латвии, Германии и Канаде.
Двое подозреваемых были администраторами зарегистрированной в Нидерландах компании, созданной в 2017 году. Она экспортировала в Россию "технологическое и лабораторное оборудование" с потенциально военной целью,
ЕС наложил на россию уже 12 пакетов санкций после полномасштабного вторжения рф в Украину в 2022 году. Но ограничения критикуют за то, что они оставляют слишком много лазеек.
Напомним
В прошлом году по решению нидерландской прокуратуры 4 компании должны уплатить штрафы на общую сумму 160 000 евро за содействие в строительстве Крымского моста через Керченский пролив. Кроме того, 8 человек получили общественные работы от 20 до 60 часов.
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В Нидерландах арестовали 3 человек по подозрению в уклонении от санкций против рф
Власти Нидерландов арестовали трех человек, связанных с международной контрабандной сетью, которых обвиняют в нарушении европейских санкций против россии. Группу, в которую входили администраторы зарегистрированной в Нидерландах компании, подозревают в экспорте в россию технологий и лабораторного оборудования, которые потенциально могут быть использованы в военных целях.
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