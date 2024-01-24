В Нидерландах арестовали 3 человек по подозрению в уклонении от санкций против рф

Власти Нидерландов арестовали трех человек в рамках многонационального расследования международной контрабандной сети, которая, как утверждается, работала для обхода общеевропейских санкций против россии. Об этом сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

Во вторник Служба фискальной информации и расследований Нидерландов сообщила, что задержала трех человек из Димена и Гааги, все в возрасте около пятидесяти лет.

Отмечается, что аресты были проведены 9 января. Рейды также состоялись в Эстонии, Латвии, Германии и Канаде.

Двое подозреваемых были администраторами зарегистрированной в Нидерландах компании, созданной в 2017 году. Она экспортировала в Россию "технологическое и лабораторное оборудование" с потенциально военной целью, - говорится в заявлении агентства Евроюст, которое помогало координировать расследование.

ЕС наложил на россию уже 12 пакетов санкций после полномасштабного вторжения рф в Украину в 2022 году. Но ограничения критикуют за то, что они оставляют слишком много лазеек.

Напомним

В прошлом году по решению нидерландской прокуратуры 4 компании должны уплатить штрафы на общую сумму 160 000 евро за содействие в строительстве Крымского моста через Керченский пролив. Кроме того, 8 человек получили общественные работы от 20 до 60 часов.



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