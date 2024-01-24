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В Нидерландах арестовали 3 человек по подозрению в уклонении от санкций против рф

В Нидерландах арестовали 3 человек по подозрению в уклонении от санкций против рф

Киев  •  УНН

24 январь 2024, 11:26  •  13321 просмотра

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Власти Нидерландов арестовали трех человек, связанных с международной контрабандной сетью, которых обвиняют в нарушении европейских санкций против россии. Группу, в которую входили администраторы зарегистрированной в Нидерландах компании, подозревают в экспорте в россию технологий и лабораторного оборудования, которые потенциально могут быть использованы в военных целях.

Власти Нидерландов арестовали трех человек в рамках многонационального расследования международной контрабандной сети, которая, как утверждается, работала для обхода общеевропейских санкций против россии. Об этом сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

Во вторник Служба фискальной информации и расследований Нидерландов сообщила, что задержала трех человек из Димена и Гааги, все в возрасте около пятидесяти лет.

Отмечается, что аресты были проведены 9 января. Рейды также состоялись в Эстонии, Латвии, Германии и Канаде.

Двое подозреваемых были администраторами зарегистрированной в Нидерландах компании, созданной в 2017 году. Она экспортировала в Россию "технологическое и лабораторное оборудование" с потенциально военной целью,

- говорится в заявлении агентства Евроюст, которое помогало координировать расследование.

ЕС наложил на россию уже 12 пакетов санкций после полномасштабного вторжения рф в Украину в 2022 году. Но ограничения критикуют за то, что они оставляют слишком много лазеек.

Напомним

В прошлом году по решению нидерландской прокуратуры 4 компании должны уплатить штрафы на общую сумму 160 000 евро за содействие в строительстве Крымского моста через Керченский пролив. Кроме того, 8 человек получили общественные работы от 20 до 60 часов.

Продукция более 250 западных компаний была обнаружена в образцах уничтоженного или трофейного российского оружия - Ермак17 январь 2024, 13:26 • 23170 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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У Нідерландах заарештували 3 осіб за підозрою в ухиленні від санкцій проти рф
Netherlands arrests 3 people on suspicion of evading sanctions against Russia
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В Нидерландах арестовали 3 человек по подозрению в уклонении от санкций против рф

Власти Нидерландов арестовали трех человек, связанных с международной контрабандной сетью, которых обвиняют в нарушении европейских санкций против россии. Группу, в которую входили администраторы зарегистрированной в Нидерландах компании, подозревают в экспорте в россию технологий и лабораторного оборудования, которые потенциально могут быть использованы в военных целях.

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