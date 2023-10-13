У Нідерландах 8 осіб причетних до будівництва Кримського мосту притягнули до відповідальності

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"Вісім осіб виконуватимуть громадські роботи від 20 до 60 годин. Компанії мають сплатити штрафи на загальну суму 160 000 євро. При визначенні розміру штрафу прокуратура враховувала максимальний розмір штрафу за відповідний період, кількість кримінальних правопорушень, роки з моменту вчинення правопорушень, тяжкість правопорушень та період вчинення правопорушень. Допустивши порушення санкцій, одна компанія отримала вигоду від постачання заборонених товарів та послуг. Цю незаконно отриману вигоду в розмірі 71 330 євро вилучила прокуратура", – йдеться у повідомленні.

Деталі

Зазначається, що протягом останніх років Генпрокуратура проводила розслідування щодо різних будівельних та інжинірингових компаній, які брали участь у будівництві Кримського мосту між Росією та Україною в період з 2014 по 2017 рік. Це розслідування завершено, наразі кримінальні справи щодо чотирьох компаній і восьми осіб закриті в позасудовому порядку.

Прокуратура звинувачує ці компанії та осіб у навмисному продажу деталей та наданні технічної допомоги для будівництва Кримського мосту.

У процесі розслідування прокуратура виявила ще кілька голландських компаній і приватних осіб, причетних до будівництва Кримського мосту. Протягом найближчих місяців їм висунуть звинувачення.

Загалом у Нідерландах ведеться понад 75 кримінальних розслідувань можливих порушень санкційного законодавства щодо Росії та Білорусі.

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