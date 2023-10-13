В Нидерландах 8 человек причастных к строительству Крымского моста притянули к ответственности
Киев • УНН
КИЕВ. 14 октября. УНН. По решению нидерландской прокуратуры 4 компании должны заплатить штрафы на общую сумму 160 000 евро за содействие в строительстве Крымского моста через Керченский пролив. Кроме того, 8 человек получили общественные работы от 20 до 60 часов Об этом сообщает пресс-служба Нидерландов, пишет УНН.
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"Восемь человек будут выполнять общественные работы от 20 до 60 часов. Компании должны уплатить штрафы на общую сумму 160 000 евро. При определении размера штрафа прокуратура учитывала максимальный размер штрафа за соответствующий период, количество уголовных преступлений, годы с момента совершения правонарушений, тяжесть правонарушений и период совершения правонарушений. Допустив нарушение санкций, одна компания получила выгоду от поставки запрещенных товаров и услуг. Эту незаконно полученную выгоду в размере 71 330 евро изъяла прокуратура", – говорится в сообщении.
Детали
Отмечается, что в течение последних лет Генпрокуратура проводила расследование в отношении различных строительных и инжиниринговых компаний, участвовавших в строительстве Крымского моста между россией и Украиной в период с 2014 по 2017 год. Это расследование завершено, в настоящее время уголовные дела в отношении четырех компаний и восьми человек закрыты во внесудебном порядке.
Прокуратура обвиняет эти компании и лиц в умышленной продаже деталей и предоставлении технической помощи для строительства Крымского моста.
В процессе расследования прокуратура обнаружила еще несколько голландских компаний и частных лиц, причастных к строительству Крымского моста. В течение ближайших месяцев им предъявят обвинения.
Всего в Нидерландах ведется более 75 уголовных расследований возможных нарушений санкционного законодательства в отношении россии и Беларуси.
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