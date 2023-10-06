США запровадили санкції проти 42 китайських компаній через військову підтримку росії

Деталі

Окрім китайських компаній, до списку експортного контролю долали суб’єкти господарювання з Фінляндії, Німеччини, Індії, Туреччини,.Об’єднаних Арабських Еміратів і Великої Британії.

Зазначається, що інтегральні схеми, які компанії постачали росіянам, містять мікроелектроніку, яку Росія використовує для систем точного наведення в ракетах і безпілотниках, запущених проти цивільних цілей в Україні.

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«Сьогоднішні санкції дають чіткий сигнал: якщо ви постачаєте російському оборонному сектору технології американського походження, ми про це дізнаємося і вживемо відповідних заходів», — сказав у заяві помічник міністра з питань експорту Метью Аксельрод.

Доповнення

Дії США відбуваються в той момент, коли російське вторгнення в Україну триває вже другий рік, та коли відбувся російський ракетний удар по селу на Харківщині, внаслідок якого загинуло щонайменше 52 людини.

Йдеться про список юросіб, до якого вносяться компанії, які США вважає загрозою національній безпеці або зовнішній політиці країни. Для торгівлі з компаніями зі списку постачальники повинні отримувати урядові дозволи.

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