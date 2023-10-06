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США ввели санкции против 42 китайских компаний из-за военной поддержки россии

США ввели санкции против 42 китайских компаний из-за военной поддержки россии

Киев • УНН

 • 469090 просмотра

Киев. 6 октября. УНН. В пятницу Министерство торговли США добавило 42 китайские компании в список экспортного контроля из-за их поддержки российского военно-промышленного комплекса и поставок российскому сектору американских интегральных схем. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Кроме китайских компаний, в список экспортного контроля попали объекты хозяйствования из Финляндии, Германии, Индии, Турции, Объединенных Арабских Эмиратов и Великобритании.

Отмечается, что интегральные схемы, которые компании поставляли россиянам, содержат микроэлектронику, которую Россия использует для систем точного наведения в ракетах и беспилотниках, запущенных против гражданских целей в Украине.

Цитата

«Сегодняшние санкции дают четкий сигнал: если вы поставляете российскому оборонному сектору технологии американского происхождения, мы об этом узнаем и примем соответствующие меры», — сказал в заявлении помощник министра по вопросам экспорта Мэтью Аксельрод.

Дополнение

Действия США происходят в тот момент, когда российское вторжение в Украину продолжается уже второй год, и когда произошел российский ракетный удар по селу на Харьковщине, в результате которого погибли по меньшей мере 52 человека.

Речь идет о списке юрлиц, в который вносятся компании, которые США считает угрозой национальной безопасности или внешней политике страны. Для торговли с компаниями из списка поставщики должны получать правительственные разрешения.

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