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США оголосили ще двох російських дипломатів персонами "non grata" — ЗМІ

США оголосили ще двох російських дипломатів персонами "non grata" — ЗМІ

Київ • УНН

 • 601005 перегляди

КИЇВ. 6 жовтня. УНН. Держдепартамент США оголосив персонами “нон грата” двох російських дипломатів. Про це повідомляють російські ЗМІ посилаючись на заяву пресслужби американського відомства, передає УНН.

Цитата

“Дії Держдепартаменту посилають чіткий сигнал, що неприйнятні дії проти співробітників нашого посольства в москві матимуть наслідки”, — цитують росЗМІ заяву американського відомства.

Деталі

Держдеп повідомив, що росіян вислали з США у відповідь на надуману висилку американських дипломатів з москви. У відомстві додали, що не потерплять переслідування своїх дипломатів з боку російського уряду.

Імена висланих дипломатів у Держдепі не назвали. МЗС росії теж поки ніяк не коментував цю інформацію.

Зазначимо, що посольство США в росії ще у вересні засудило висилку Сілліна і Бернштейна і пообіцяло, що американський уряд відповість на неї симетрично.

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Нагадаємо

14 вересня, МЗС росії оголосило про видворення першого і другого секретарів американського посольства Джеффрі Сілліна і Девіда Бернстайн через їх нібито несумісних з дипломатичним статусом дій. Їх звинуватили у підтримці зв'язку з обвинуваченим у шпигунстві Робертом Шоновим.

Наприкінці серпня російська фсб висунула звинувачення колишньому співробітнику генконсульства США у Владивостоці Роберту Шонову за статтею “про конфіденційну співпрацю з іноземною державою”.

Роберта Шонова затримали в березні в російському владивостоці. Однак його ім'я стало відомо в середині травня. Тоді ж Держдепартамент США засудив арешт Шонова, назвавши звинувачення на його адресу необґрунтованими. У заяві відомства говорилося, що єдиною роллю Шонова на момент затримання було складання зведень за матеріалами російських ЗМІ.

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