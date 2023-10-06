США оголосили ще двох російських дипломатів персонами "non grata" — ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 6 жовтня. УНН. Держдепартамент США оголосив персонами “нон грата” двох російських дипломатів. Про це повідомляють російські ЗМІ посилаючись на заяву пресслужби американського відомства, передає УНН.
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“Дії Держдепартаменту посилають чіткий сигнал, що неприйнятні дії проти співробітників нашого посольства в москві матимуть наслідки”, — цитують росЗМІ заяву американського відомства.
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Держдеп повідомив, що росіян вислали з США у відповідь на надуману висилку американських дипломатів з москви. У відомстві додали, що не потерплять переслідування своїх дипломатів з боку російського уряду.
Імена висланих дипломатів у Держдепі не назвали. МЗС росії теж поки ніяк не коментував цю інформацію.
Зазначимо, що посольство США в росії ще у вересні засудило висилку Сілліна і Бернштейна і пообіцяло, що американський уряд відповість на неї симетрично.
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Нагадаємо
14 вересня, МЗС росії оголосило про видворення першого і другого секретарів американського посольства Джеффрі Сілліна і Девіда Бернстайн через їх нібито несумісних з дипломатичним статусом дій. Їх звинуватили у підтримці зв'язку з обвинуваченим у шпигунстві Робертом Шоновим.
Наприкінці серпня російська фсб висунула звинувачення колишньому співробітнику генконсульства США у Владивостоці Роберту Шонову за статтею “про конфіденційну співпрацю з іноземною державою”.
Роберта Шонова затримали в березні в російському владивостоці. Однак його ім'я стало відомо в середині травня. Тоді ж Держдепартамент США засудив арешт Шонова, назвавши звинувачення на його адресу необґрунтованими. У заяві відомства говорилося, що єдиною роллю Шонова на момент затримання було складання зведень за матеріалами російських ЗМІ.