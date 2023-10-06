НАТО отработает реагирование на возможное вторжение рф на учениях в 2024 году - глава военного комитета
Киев • УНН
КИЕВ. 6 октября. УНН. НАТО отработает реагирование на возможное вторжение россии на учениях Steadfast Defender в 2024 году, заявил PAP председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр, передает УНН.
Детали
Как сообщается, "отработка реагирования на возможное вторжение россии на восточный фланг планируется провести в рамках учений Steadfast Defender, запланированных на 2024 год".
В учениях примут участие около 40 тысяч солдат Альянса.
"Это одно из крупнейших начинаний такого типа со времен холодной войны", - подчеркнул глава военного комитета НАТО.
По его словам, планы обороны, принятые во время саммита НАТО в Вильнюсе, включают, среди прочего: оборону Сувальского перешейка или Брестских ворот от возможного нападения россии.
"Если бы произошло вторжение, мы бы знали об этом задолго до фактического нападения. В случае с Польшей российские войска должны были бы, среди прочего, быть переброшены в беларусь, а затем собраться на польской границе. Мы бы тогда уже приняли соответствующие меры, еще до применения ст. 5 договора", - сказал он.
Бауэр отметил, что в Польше дислоцируется батальонная боевая группа, которая в случае усиления угрозы будет расширена до бригады.
Следующим шагом, как отметил Бауэр, будет переброска дополнительных подразделений 300-тысячных сил быстрого реагирования в регион, где есть угроза.
"В случае угрозы мы перебросим столько сил, сколько необходимо", - заверил Бауэр.
Напомним
Президент Владимир Зеленский, ссылаясь на данные украинской разведки, заявил, что россия рассматривает различные сценарии войны на ближайшие годы. Один из них - особенно опасен. Речь идет о том, что рф ищет возможности замораживания агрессии, чтобы адаптироваться. кремль сможет восстановить разбитый военный потенциал до 2028 года, у них будет достаточно силы атаковать другие страны, указал он.