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НАТО отработает реагирование на возможное вторжение рф на учениях в 2024 году - глава военного комитета

Киев • УНН

 • 540959 просмотра

КИЕВ. 6 октября. УНН. НАТО отработает реагирование на возможное вторжение россии на учениях Steadfast Defender в 2024 году, заявил PAP председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр, передает УНН.

Детали

Как сообщается, "отработка реагирования на возможное вторжение россии на восточный фланг планируется провести в рамках учений Steadfast Defender, запланированных на 2024 год".

В учениях примут участие около 40 тысяч солдат Альянса.

"Это одно из крупнейших начинаний такого типа со времен холодной войны", - подчеркнул глава военного комитета НАТО.

По его словам, планы обороны, принятые во время саммита НАТО в Вильнюсе, включают, среди прочего: оборону Сувальского перешейка или Брестских ворот от возможного нападения россии.

"Если бы произошло вторжение, мы бы знали об этом задолго до фактического нападения. В случае с Польшей российские войска должны были бы, среди прочего, быть переброшены в беларусь, а затем собраться на польской границе. Мы бы тогда уже приняли соответствующие меры, еще до применения ст. 5 договора", - сказал он.

Бауэр отметил, что в Польше дислоцируется батальонная боевая группа, которая в случае усиления угрозы будет расширена до бригады.

Следующим шагом, как отметил Бауэр, будет переброска дополнительных подразделений 300-тысячных сил быстрого реагирования в регион, где есть угроза. 

"В случае угрозы мы перебросим столько сил, сколько необходимо", - заверил Бауэр.

Напомним

Президент Владимир Зеленский, ссылаясь на данные украинской разведки, заявил, что россия рассматривает различные сценарии войны на ближайшие годы. Один из них - особенно опасен. Речь идет о том, что рф ищет возможности замораживания агрессии, чтобы адаптироваться. кремль сможет восстановить разбитый военный потенциал до 2028 года, у них будет достаточно силы атаковать другие страны, указал он.

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