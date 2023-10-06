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НАТО відпрацює реагування на можливе вторгнення рф на навчаннях у 2024 році - голова військового комітету

НАТО відпрацює реагування на можливе вторгнення рф на навчаннях у 2024 році - голова військового комітету

Київ • УНН

 • 540959 перегляди

КИЇВ. 6 жовтня. УНН. НАТО відпрацює реагування на можливе вторгнення росії на навчаннях Steadfast Defender у 2024 році, заявив PAP голова військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер, передає УНН.

Деталі

Як повідомляється, "відпрацювання реагування на можливе вторгнення росії на східний фланг планується провести в межах навчань Steadfast Defender, запланованих на 2024 рік".

У навчаннях візьмуть участь близько 40 тисяч солдатів Альянсу.

"Це одне з найбільших починань такого типу з часів холодної війни", - підкреслив очільник військового комітету НАТО.

З його слів, плани оборони, ухвалені під час саміту НАТО у Вільнюсі, включають, серед іншого: оборону Сувальського перешийка або Брестських воріт від можливого нападу росії.

"Якби вторгнення відбулося, ми б про це знали задовго до фактичного нападу. У випадку з Польщею російські війська повинні були б, серед іншого, бути перекинуті в білорусь, а потім зібратися на польському кордоні. Ми б тоді вже вжили відповідних заходів, ще до застосування ст. 5 договору", - сказав він.

Бауер зазначив, що в Польщі дислокується батальйонна бойова група, яка у разі посилення загрози буде розширена до бригади.

Наступним кроком, як зазначив Бауер, буде перекидання додаткових підрозділів 300-тисячних сил швидкого реагування до регіону, де є загроза. 

"У разі загрози ми перекинемо стільки сил, скільки необхідно", - запевнив Бауер.

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський, посилаючись на дані української розвідки, заявив, що росія розглядає різні сценарії щодо війни на найближчі роки. Один із них - особливо небезпечний. Ідеться про те, що рф шукає можливості замороження агресії, щоб адаптуватися. кремль зможе відновити розбитий військовий потенціал до 2028 року, у них буде достатньо сили атакувати інші країни, вказав він.

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